Ziua de vineri 13 a ajuns sa fie asociata cu ghinionul pur.

Desi cei mai multi dintre noi alegem sa nu credem in astfel de superstitii, istoria ne-a dovedit, in repetare randuri, ca ziua de vineri 13 trebuie evitata pe cat e cu putinta. In aceasta zi s-au intamplat, de-a lungul anilor, tot soiul de lucruri oribile.

Totusi, originea acestei zile asociata acum cu ghinionul pur nu e una cunoscuta si nici nu e foarte clar cum a inceput totul, dar impactul negativ pe care il are poate fi confirmat de mii si mii de oameni, de pe intreaga planeta.

Cele mai nasoale 5 lucruri care s-au putut intampla

Asadar, iata care au fost cele mai rele lucruri care s-au putut intampla si care au coincis cu vineri 13!

5. In ziua de vineri, 13 ianuarie 2012, un vas urias de croaziera ce purta denumirea de Costa Concordia s-a scufundat pe o coasta a Toscanei, foarte aproape insula „Isola del Giglio”. In urma incidentului dramatic au murit 32 de persoane.