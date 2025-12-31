Cele mai scandaloase „sfaturi de viață”, direct de la femeile ultra-bogate de pe „RichTok”

Pe TikTok, sau mai bine zis, „RichTok”, femeile cu averi uriașe dau sfaturi despre viață, bani, copii și relații de parcă toată lumea ar avea un șofer personal, trei bone și un avion privat la dispoziție. Iar urmăritorii lor, care sunt oameni de rând, nu ezită să le taxeze pentru aroganță și lipsă de contact cu realitatea.

Becca Bloom, regina autoproclamată a „RichTok”-ului, cunoscută pentru sesiuni de shopping de 500.000 $ și un stil de viață opulent, a decis să explice lumii de ce bărbații ar trebui să plătească toate facturile.

Se zice că banii vorbesc. Dar nu întotdeauna spun ce trebuie, mai ales când ne vorbesc despre bani niște influncerițe milionare care au pierdut contactul cu realitatea. Becca, spre exemplu, a fost aproape “detronată” de furia internetului. Denunțătorii virtuali au cerut, la propriu, „capul ei” după ce a ținut o predică nesolicitată despre „echitatea financiară” în cuplu.

Infuencerițele de pe „RichTok” dau sfaturi de viață

Becca Bloom are 27 de ani și este fiica unor magnați din IT. Ea le-a explicat celor 6,2 milioane de urmăritori ai ei că, de fapt, bărbații nu înțeleg egalitatea: „Bărbații cred că egalitate înseamnă să împărțim nota de plată. Femeile câștigă doar 80% din cât câștigă un bărbat pentru același job full-time. Deci când îi cereți să faceți nota 50/50 la o întâlnire, să știți că procentul ei costă mai mult din venitul ei decât din al vostru.”

Sună bine în teorie, doar că internetul nu uită că Becca a spus acel „adevăr profund” din vila ei, la puțin timp după nunta de 4 milioane de dolari de la lacul Como. Și că soțul ei „plătește toate facturile”, lucru pe care ea îl numește „minimul absolut”. Reacția publicului? Rece, acidă și necruțătoare: „Nu accept lecții despre egalitate de la o miliardară. Niciodată.” „Mesajul e corect, mesagerul e greșit.”

Alte „experte” în viața bună urmează aceeași rețetă: multă aroganță, zero contact cu realitatea. Bayleigh Dayton se laudă cu trei bone pentru doi copii, în timp ce COHouswife predică despre cum „persoanele cu clasă” poartă pantofi în casă și sunt mereu aranjați, chiar și pe canapea. Comentariile urmăritorilor nu au fost la fel de elegante: „Ăsta nu e parenting, e outsourcing.” „Ideea sună bine, dar noi nu ne permitem.” „Oamenii cu adevărat bogați nu poartă pantofi în casă.” O altă influenceriță, Brianna Owen, a venit cu cel mai „accesibil” sfat: „Vrei să eviți crizele copiilor în avion? Zboară cu un avion privat.”

Răspunsurile acide nu au întârziat să apară: „Nu toate am rămas însărcinate cu cine trebuie.” Luxul dus la extrem: șofer personal și liniște în casă cumpărată cu pungi de designer. Influencerița Aerely Chacon preferă șoferul personal în loc să se bucure de propriul Mercedes: „Nu vreau să conduc. Nici să fiu „passenger princess”. Vreau să stau în spate.” „Soția milionară” Nia Chi a arătat ce înseamnă „să nu te plângi”: a dansat pe masa de biliard acoperită cu pungi Gucci, Prada și Cartier. Ea a glumit, spunând că nu-și mai critică soțul, de când primește atâtea cadouri. O urmăritoare i-a reamintit un detaliu minor: „Dar tu nici nu-l mai vezi pe soțul tău.” Alta a spus: „Atâtea cadouri? Sună a strategie clasică să te țină ocupată.”

În rest, viața merge înainte: noi numărăm banii de chirie, ele numără pungile de designer. Internetul, însă, nu le mai lasă să trăiască în bula lor fără să le reamintească, din când în când, că realitatea nu vine la pachet cu șofer, avion privat și bonă.

