Acasă » Știri » Cele mai scandaloase „sfaturi de viață”, direct de la femeile ultra-bogate de pe „RichTok”

Cele mai scandaloase „sfaturi de viață”, direct de la femeile ultra-bogate de pe „RichTok”

De: Diana Cernea 31/12/2025 | 22:50
Cele mai scandaloase „sfaturi de viață”, direct de la femeile ultra-bogate de pe „RichTok”

Pe TikTok, sau mai bine zis, „RichTok”, femeile cu averi uriașe dau sfaturi despre viață, bani, copii și relații de parcă toată lumea ar avea un șofer personal, trei bone și un avion privat la dispoziție. Iar urmăritorii lor, care sunt oameni de rând, nu ezită să le taxeze pentru aroganță și lipsă de contact cu realitatea.

Becca Bloom, regina autoproclamată a „RichTok”-ului, cunoscută pentru sesiuni de shopping de 500.000 $ și un stil de viață opulent, a decis să explice lumii de ce bărbații ar trebui să plătească toate facturile.

Becca Bloom. sursă – social media

Se zice că banii vorbesc. Dar nu întotdeauna spun ce trebuie, mai ales când ne vorbesc despre bani niște influncerițe milionare care au pierdut contactul cu realitatea. Becca, spre exemplu, a fost aproape “detronată” de furia internetului. Denunțătorii virtuali au cerut, la propriu, „capul ei” după ce a ținut o predică nesolicitată despre „echitatea financiară” în cuplu.

Infuencerițele de pe „RichTok” dau sfaturi de viață

Becca Bloom are 27 de ani și este fiica unor magnați din IT. Ea le-a explicat celor 6,2 milioane de urmăritori ai ei că, de fapt, bărbații nu înțeleg egalitatea: „Bărbații cred că egalitate înseamnă să împărțim nota de plată. Femeile câștigă doar 80% din cât câștigă un bărbat pentru același job full-time. Deci când îi cereți să faceți nota 50/50 la o întâlnire, să știți că procentul ei costă mai mult din venitul ei decât din al vostru.”

Sună bine în teorie, doar că internetul nu uită că Becca a spus acel „adevăr profund” din vila ei, la puțin timp după nunta de 4 milioane de dolari de la lacul Como. Și că soțul ei „plătește toate facturile”, lucru pe care ea îl numește „minimul absolut”. Reacția publicului? Rece, acidă și necruțătoare: „Nu accept lecții despre egalitate de la o miliardară. Niciodată.” „Mesajul e corect, mesagerul e greșit.”

Alte „experte” în viața bună urmează aceeași rețetă: multă aroganță, zero contact cu realitatea. Bayleigh Dayton se laudă cu trei bone pentru doi copii, în timp ce COHouswife predică despre cum „persoanele cu clasă” poartă pantofi în casă și sunt mereu aranjați, chiar și pe canapea. Comentariile urmăritorilor nu au fost la fel de elegante: „Ăsta nu e parenting, e outsourcing.” „Ideea sună bine, dar noi nu ne permitem.” „Oamenii cu adevărat bogați nu poartă pantofi în casă.” O altă influenceriță, Brianna Owen, a venit cu cel mai „accesibil” sfat: „Vrei să eviți crizele copiilor în avion? Zboară cu un avion privat.”

Bayleight Dayton. sursă – social media

Răspunsurile acide nu au întârziat să apară: „Nu toate am rămas însărcinate cu cine trebuie.” Luxul dus la extrem: șofer personal și liniște în casă cumpărată cu pungi de designer. Influencerița Aerely Chacon preferă șoferul personal în loc să se bucure de propriul Mercedes: „Nu vreau să conduc. Nici să fiu „passenger princess”. Vreau să stau în spate.” „Soția milionară” Nia Chi a arătat ce înseamnă „să nu te plângi”: a dansat pe masa de biliard acoperită cu pungi Gucci, Prada și Cartier. Ea a glumit, spunând că nu-și mai critică soțul, de când primește atâtea cadouri. O urmăritoare i-a reamintit un detaliu minor: „Dar tu nici nu-l mai vezi pe soțul tău.” Alta a spus: „Atâtea cadouri? Sună a strategie clasică să te țină ocupată.”

În rest, viața merge înainte: noi numărăm banii de chirie, ele numără pungile de designer. Internetul, însă, nu le mai lasă să trăiască în bula lor fără să le reamintească, din când în când, că realitatea nu vine la pachet cu șofer, avion privat și bonă.

CITEȘTE ȘI: Cum să arăți că ești bogată fără să dai un ban: cine sunt influencerițele care au ajuns spaima hotelurilor de lux!

NU RATA: Război total pe TikTok între două influencerițe! La mijloc e un penthouse de lux: “Ai plecat fără să plătești”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Warner Brothers Discovery ar putea respinge oferta istorică a Paramount. Miza: putere, influență și viitorul imperiilor media
Știri
Warner Brothers Discovery ar putea respinge oferta istorică a Paramount. Miza: putere, influență și viitorul imperiilor media
Iubire pe viață… sau până la următorul tatuaj: Giulia Anghelescu și Costin Manea, în 2007
Știri
Iubire pe viață… sau până la următorul tatuaj: Giulia Anghelescu și Costin Manea, în 2007
Continentele Pământului pierd apă dulce într-un ritm alarmant. Avertismentul Băncii Mondiale
Mediafax
Continentele Pământului pierd apă dulce într-un ritm alarmant. Avertismentul Băncii Mondiale
Prima după Crăciun. Ce bonus au primit angajații Metrorex în ajun de Revelion
Gandul.ro
Prima după Crăciun. Ce bonus au primit angajații Metrorex în ajun de Revelion
Ce mai face Arpad Paszkany. Iubita mai tânără l-a fotografiat în vila lor luxoasă din Marbella
Prosport.ro
Ce mai face Arpad Paszkany. Iubita mai tânără l-a fotografiat în vila lor...
Cazul unei adolescente aflată la risc de deportare din Danemarca a atras atenția lui Musk. Comentariul acestuia a suscitat un val de reacții online
Adevarul
Cazul unei adolescente aflată la risc de deportare din Danemarca a atras atenția...
Rusia oferă primele detalii despre presupusul atac ucrainean asupra reşedinţei lui Putin. Cum descrie Moscova evenimentele
Digi24
Rusia oferă primele detalii despre presupusul atac ucrainean asupra reşedinţei lui Putin. Cum...
România intră în 2026 cu accize majorate la pompă și la raft. Iată cu cât cresc lucrurile
Mediafax
România intră în 2026 cu accize majorate la pompă și la raft. Iată...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Gigi Becali nu l-a iertat nici de Sărbători pe marele lui trădător: „Îl primești în casă, îi dai mâncare. Am cheltuit sute de mii de euro”
Prosport.ro
Gigi Becali nu l-a iertat nici de Sărbători pe marele lui trădător: „Îl primești în...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Lumea filmului, în doliu. A murit îndrăgitul actor care a jucat în cel mai bun serial din toate timpurile
Click.ro
Lumea filmului, în doliu. A murit îndrăgitul actor care a jucat în cel mai bun...
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
Digi 24
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
Vladimir Putin a transmis rușilor cel mai scurt mesaj de Anul Nou de la începutul războiului. Ce le-a spus dictatorul
Digi24
Vladimir Putin a transmis rușilor cel mai scurt mesaj de Anul Nou de la începutul...
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
Promotor.ro
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Xiaomi 17 Ultra Leica Edition are o problemă la inelul de zoom – VIDEO
go4it.ro
Xiaomi 17 Ultra Leica Edition are o problemă la inelul de zoom – VIDEO
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Go4Games
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Prima după Crăciun. Ce bonus au primit angajații Metrorex în ajun de Revelion
Gandul.ro
Prima după Crăciun. Ce bonus au primit angajații Metrorex în ajun de Revelion
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 1 ianuarie 2026. Zodia care începe anul cu o despărțire
Horoscop 1 ianuarie 2026. Zodia care începe anul cu o despărțire
Warner Brothers Discovery ar putea respinge oferta istorică a Paramount. Miza: putere, influență și ...
Warner Brothers Discovery ar putea respinge oferta istorică a Paramount. Miza: putere, influență și viitorul imperiilor media
Iubire pe viață… sau până la următorul tatuaj: Giulia Anghelescu și Costin Manea, în 2007
Iubire pe viață… sau până la următorul tatuaj: Giulia Anghelescu și Costin Manea, în 2007
Marmura rece, atitudine fierbinte. Nicoleta Luciu, fără explicații
Marmura rece, atitudine fierbinte. Nicoleta Luciu, fără explicații
Bucătarul de la Neatza a descoperit “rețeta iubirii”. Radu Darie nu schimbă ingredientele: aceeași ...
Bucătarul de la Neatza a descoperit “rețeta iubirii”. Radu Darie nu schimbă ingredientele: aceeași brunetă
Alexia Eram iese zgribulită din club, Tonghi, cu poșeta. Dragostea cere sacrificii!
Alexia Eram iese zgribulită din club, Tonghi, cu poșeta. Dragostea cere sacrificii!
Vezi toate știrile
×