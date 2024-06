Daniela Gyorfi este, de departe, una dintre cele mai asumate și sincere artiste de la noi. Nu de puține ori vedeta a spus lucrurile pe șleau, fără menajamente. Este iubită de public pentru sinceritatea și naturalețea ei, iar de această dată îndrăgita artistă a vorbit despre greșelile din trecut, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Aflată la un eveniment a cărei tematică erau anii 2000 – Extravaganza, Daniela a rememorat cele mai dragi amintiri din acea perioadă de pe scenă. Dar, a spus și ce nu ar mai purta la acea vreme, dar și cum a determinat-o Cătălin Botezatu să poarte șosete în sutien.

Daniela Gyorfi a fost unul dintre cele mai reprezentative nume ale anilor 2000, piesele sale făceau furori peste tot iar vedeta era nelipsită de la festivaluri. Mereu a fost un personaj controversat al peisajului monden de atunci datorită stilului extravagant, dar și a intervențiilor pe care le-a făcut ulterior, și care, la acel moment, nu erau deloc la îndemâna oricui. Acum, artista a spus într-un interviu pentru CANCAN.RO de ce păstrează ținutele purtate atunci semnate Cătălin Botezatu, dar și cât de perfecționist era designerul chiar și atunci.

Daniela Gyrofi, obligată de Cătălin Botezatu să poarte ciorapi în sutien

(CITEȘTE ȘI: DANIELA GYORFI DĂ DE PĂMÂNT CU FEMEILE NEASUMATE: „DE LA MEDITAȚIE ȘI YOGA LI SE SCHIMBĂ FIZIONOMIA!”)

„Mă gândeam în ce mă îmbrac și m-am uitat pe internet la mine: Daniela Gyorfi anii 2000. Purtam blugii foarte joși, îi și spuneam lui Adi, hairstilistul meu că eram cam bine. Nu sunt nostalgică, dar au fost niște ani foarte frumoși pentru mine”

„Din 2001 de când am câștigat premiul, am avut un corset de la Cătălin Botezatu și îl am și acum. În general, la festivalurile de la Mamaia mă îmbrăca Cătălin Botezatu. Atunci nu aveam sâni și mi-a luat ciorapii și mi i-a pus la cupe. Voia el să stea corsetul acela bine pe mine. Mi-a purtat și noroc” , își aduce aminte Daniela Gyorfi.

Întrebată dacă acesta a fost motivul pentru care a apelat la intervenții estetice ulterior, Daniela Gyorfi a dezvăluit că își dorea să fie excentrică, așa cum, considera ea la acea vreme, îi stă bine unui artist. Din păcate, artista a avut multe de tras din cauza acelei decizii.

Artista nu-și mai dorește nimic opulent: „Odată cu trecerea anilor nu ma vrei sâni mari sau buze”

(VEZI ȘI: DANIELA GYORFI, ÎMPĂCARE ISTORICĂ! ARTISTA A RELUAT LEGĂTURA CU SORA EI DUPĂ CE ACEASTA I-A ASCUNS CĂ TATĂL LOR A DECEDAT)

„Am apelat apoi la intervenții din excentricitate, am vrut să am sânii mari și când mi i-am făcut, I-am făcut mari de tot! Nu este bine, dar atunci când ești tânăr vrei să ai buzele mari, să faci totul mult mai mult, să fie mai pe opulență. Apoi, îți dai seama cu trecerea anilor, că nu mai vrei sânii mari sau buzele, nu vrei să mai fii atât de mult

Eu am mari probleme acum cu sânii. Nu mai spun că port M în partea de sus, iar în rest port XS sau S”, spune celebra cântăreață.

Și, pentru că am vrut să rămânem cu discuția tot în acea perioadă în care Daniela Gyrofi făcea furori ori de câte ori apărea cu Liviu, artista ne-a spus și ce nu ar mai fi purtat din moda anilor 2000, dar și dacă a păstrat vreo ținută de atunci.

În 2000 colaboram cu Marius Moga, aveam melodii pe MTV, pe radio. Moda a revenit. Acum nu aș mai purta, eu personal, blugii aceia foarte joși, se vedea dunga chiloților. Am purtat tot felul de excentricități în acea perioadă, dar nu le-aș mai purta acum. Eu țin hainele, eu am articole vestimentare și din anii 2000, din anii `90, am haine de la nuntă” , ne-a spus ea.

Cine deține informații despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.