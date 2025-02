Celebra tiktokeriță Syren și prietena ei au trăit calvarul vieții într-un cunoscut club din Capitală! ”I-au spart timpanul!” ”I-a dat una, nu s-a mai ridicat!”

Syren, tik-tokerița trans, a fost agresată fizic și verbal zilele trecute, într-unul dintre cele mai cunoscute cluburi din Capitală. Pentru CANCAN.RO, aceasta povestește cum a decurs seara de coșmar, de la ce a pornit totul, dar și de ce Amarah a atacat-o în online, imediat după incident.

Syren și prietena sa au trăit clipe de groază într-un club celebru din zona de Nord a Capitalei. Cele două au fost înjurate, umilite și agresate fizic de mai mulți angajați din locația respectivă. Totul, din nimic, susține tik-tokerița.

Pentru CANCAN.RO, Syren dezvăluie de la ce a luat amploare conflictul, dar și cum a reacționat Poliția după ce un angajat al clubului i-a spart timpanul prietenei sale.

”Noi am fost în club de trei ori, primele două ori au fost ok. Au fost doar niște apropouri atunci, pentru cu angajații băuseră, dar doar atât, nu am intrat în jocul lor, doar le-am dat numărul meu de telefon. Noi așteptam taxiul în prima seară, iar bodyguarzii ne-au povestit că ei au mers cu fete trans în baia clubului, unul mi-a propus să mă ducă escortă, pentru că și el a fost escortă. Nu am băgat în seamă aceste discuții. (…) În a3-a seară, vine la mine un israelian cu care am dansat și care m-a atins în zona intimă, apoi s-a dus în treaba lui. A venit un alt israelian apoi și mi-a pus 1000 de lei pe masă, eu i-am luat, apoi m-a întrebat dacă vreau să beau ceva cu el și mi-a dat un suc. Eu i-am spus angajatului din club că israelianul mi-a dat 1000 de lei, iar el mi-a zis să îi păstrez fără probleme. A venit israelianul iar și am mers la masa VIP, acolo era și primul israelian care m-a atins în zona intimă, iar el i-a zis celuilalt ceva la ureche. Apoi cel de-al doilea israelian mi-a zis că pot pleca, el probabil credea că sunt femeie și, când i-a zis celălalt că-s trans, mi-a zis să plec”, a povestit Syren.

Toate bune și frumoase până aici, însă lucrurile au luat o întorsătură oribilă la câteva minute distanță!

”Pe la 4 jumătate, am coborât de la masa de sus la masa de jos cu niște hostesse ale clubului. Acolo erau niște tipi care ne-au oferit vodkă și am dansat acolo, în centru. Bodyguarzii erau peste tot. Din acei 1000 de lei de la israelian, i-am dat unuia 100 de lei, pentru că fusese drăguț cu noi. A luat banii, a zâmbit și a plecat. Când am vrut să plecăm, ne-a oprit un domn de la pază care ne-a zis că am furat bani de la niște israelieni. (…)

Dar până la acea oră, nimeni nu ne-a zis nimic de nicio declarație, ba chiar colegul lor de la pază a luat acei 100 de lei. Apoi ne-a zis că am luat vodkă și nu am plătit-o de la mesele de jos, dar noi acolo fusesem cu hostessele lor. Dacă nu aveam voie la acele mese de jos, de ce nu ne-au zis bodyguarzii lor care erau peste tot?! A venit un angajat care ne-a înjurat, apoi ne-am înjurat cot la cot. Au vrut să ne dea afară foarte urât. Eu îmi comandasem taxi, era 16 februarie, ningea afară. Au început să arunce cu apă pe noi și să ne scuipe. Prietena mea, când ei ne umileau, au trântit o masă și a alunecat pe gheață, de aceea a căzut pe spate. Când a încercat să trântească și coșul de gunoi, a căzut din nou. (…)

A venit unul de la pază și i-a dat una de nu s-a ridicat de jos. Era plină de sânge, pentru că i-a spart timpanul. Apoi a venit altul cu o frapieră plină de apă și a aruncat pe mine, în frigul acela. Am chemat Poliția. A fost identificat doar tipul care mi-a lovit prietena, dar nu și cel care a aruncat cu apă pe mine, a zis că vor cere imaginile de pe camere. N-am primit niciun răspuns încă!”, a continuat Syren.

Ba mai mult, Syren susține că paznicii celebrului club din zona de Nord ar întreține relații intime cu clientele trans chiar în… toaletă!

”Toți ridică acum statuie paznicilor că au dat afară fetele trans, dar nu e așa, fetele trans sunt primite acolo, dar doar dacă te duci cu ei prin băi sau dacă le dai niște bani, ei așa s-au lăudat. (…)

Nu știu dacă patronul știe situația, iar de la Poliție nu am mai fost contactată, voi merge eu din nou”, a continuat aceasta.

”Amarah are dinți lipsă”

Colac peste pupăză, după ce a fost agresată și umilită în club alături de amica sa, Syren a fost pusă la zid și de Amarah, și ea tik-tokeriță trans, celebră deja în online pentru scandalurile pe care le întreține acolo. Se pare că cele două nu se au deloc la suflet, iar Amarah încearcă să întoarcă oamenii împotriva lui Syren, susține aceasta din urmă.

”Amarah a ieșit pe live și a zis că am băut și am furat banii din club. Nu știu ce are de câștigat dacă mă defăimează pe mine. Ea mereu are un dinte împotriva mea. Mă rog, ea are niște dinți lipsă din câte am înțeles, dar are un dinte împotriva mea. Ea acum iese cu un băiat cu care am ieșit eu și care m-a ajutat cu foarte mulți bani, pentru că voia să fim împreună. Am acceptat banii, nu pot să zic că nu, dar am oprit-o cu el, pentru că nu-l plăceam, nu m-a atins. Amarah se bagă în subiecte, eu nu îmi pierd timpul cu asta, nu-mi pasă, pentru că eu mă voi muta în Spania.

M-am săturat de hate și de România, dar uite că, până să plec, se întâmplă aceste lucruri. Ea face live și spune că nu vreau să mă mut, ci că vreau bani, pentru că mă droghez, iar oamenii o cred și asta mă afectează”, a încheiat Syren, pentru CANCAN.RO.

