Celebru influencer, găsit mort în condiții suspecte. Avea doar 26 de ani

P2istheName, un cunoscut YouTuber american, a fost găsit mort la numai 26 de ani. Potrivit autorităților din Los Angeles, vedeta a fost găsită decedată în cursul zilei de vineri, iar detaliile despre moartea sa sunt extrem de puține în acest moment.

Potrivit TMZ, moartea influencerului, al cărui nume real era Philip Enewally, a fost anunțată de către un alt youtuber, COLETHEMAN, pe contul său de X.

My good friend @P2istheName has passed away… wow. I’m honestly at a loss for words. He was always so kind to me and gave me so much content creation advice.

May he rest in peace. This breaks my heart.

— COLETHEMAN (@colethemanyt) March 15, 2025