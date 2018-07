Cezar Ouatu, escapadă romantică la mare cu iubita lui! Fotografii inedite cu cei doi îndrăgostiți

Cezar Ouatu și iubita lui au plecat într-o escapadă romantică! Cei doi se bucură de mare, soare și plajă pe litoralul românesc. (Promotiile zilei la monitoare )

Cezar Ouatu și iubita lui, Andreea Vilău și-au făcut bagajele și au plecat într-o vacanță romantică, în celebra stațiune Mamaia. Cei doi se bucură de soare, mare și plajă și au imortalizat momentele prețioase petrecute împreună. Cezar Ouatu și Andreea Vilău au publicat mai multe fotografii din escapada lor romantică, iar fanii n-au contenit cu laudele la adresa lor. (CITEȘTE ȘI: PRIMELE IMAGINI CU CEZAR OUATU ȘI IUBITA LUI)

Cezar Ouatu trăiește o frumoasă poveste de dragoste

De-a lungul timpului, Cezar Ouatu a fost extrem de discret atunci când a venit vorba despre viața lui personală. În urmă cu ceva timp însă artistul dezvăluia că este îndrăgostit până peste cap de Andreea Vilău. Tânăra de 29 de ani este extrem de cunoscută și apreciată în domeniul în care lucrează și prin mâna ei au trecut multe vedete din showbiz-ul românesc. Ce-i drept, Cezar Ouatu a dat lovitura! (VEZI ȘI: CEZAR OUATU, ÎNDRĂGOSTIT PÂNĂ PESTE CAP! CUM ARATĂ NOUA LUI IUBITĂ)

”Suntem îndrăgostiţi şi avem o poveste frumoasă de dragoste. (…) Ea este cunoscută pe zona de frumuseţe. A fost o perioadă foarte frumoasă de cucerire. I-am cântat. Am învăţat-o să cânte la pian, iar ea m-a învăţat să mă îngrijesc mai mult, începând de la a nu-mi mai roade unghiile, la cum să mă îmbrac. Am schimbat total stilul. Fix de ziua mea Dumnezeu mi-a scos în cale acest cadou. Nu este nimic mai frumos în această lume decât să întâlneşti o persoană alături de care să te simţi în largul tău. Mă văd mai departe decât când am avut o relaţie de ani buni, mai departe decât aş putea să îmi imaginez.”, a declarat Cezar Ouatu în cadrul unei emisiuni TV. (Promotiile zilei la monitoare )