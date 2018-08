Cezar Ouatu reacționează după ce a fost catalogat drept gay! ”Lumea are percepții ciudate”!

Imediat după participarea la Eurovision Cezar Ouatu a fost catalogat. S-a spus că are alte orientări sexuale și că ascunde acest lucru. Într-un interviu recent și extrem de sincer, artistul a declarat că nu are nimic împotriva comunității LGBT, că acceptă să aibă roluri de travestit fără nicio problemă., dar că nu e gay. Cezar Ouatu este heterosexual convins.(CITEȘTE ȘI: CEZAR OUATU, ESCAPADĂ ROMANTICĂ LA MARE CU IUBITA LUI! FOTOGRAFII INEDITE CU CEI DOI ÎNDRĂGOSTIȚI)

„Eu sunt cum m-a lăsat mama mea și mama natură, heterosexual.„Cred că unul dintre cele mai urmărite momente din trei sezoane „Te cunosc de undeva’ a devenit Cristi din Banat. Un personaj pe care l-am adus cu anumite valențe actoricești la nivelul unui personaj, adică i-am făcut un mare bine acestui domn care, din câte știu, este homosexual. Tocmai ăsta este avantajul meu, să spun într-un fel, și talentul de a reuși să întruchipez și să am o disociere dintre scenă și viața de zi cu zi. Lumea uneori are percepții ciudate. Ideea este că noi suntem artiști și jucăm anumite roluri, dar rolul vieții noastre e diferit”, a declarat artistul pentru Libertatea.

Mai în glumă, mai în serios, Cezar a povestit și cum în urmă cu ceva vreme a primit titlul de „Cea mai urâtă femeie dintre bărbați’, în cadrul show-ului „Te cunosc de undeva”, unde a interepretat mai multe artiste cunoscute decât bărbați. „Travestiurile mele sunt ceva…Eu chiar am luat un premiu, chiar dacă nu există la emisiunea respectivă, de „Cea mai urâtă femeie dintre bărbați”, a povestit amuzat Cezar.(NU RATA, AICI: FILMĂRI-BOMBĂ CU DOI FOTBALIȘTI DIN LIGA I ÎNTR-O CAMERĂ DE LA INTERCONTINENTAL: ”ERAU PRAF, LEȘINAȚI! AU ADORMIT ÎNAINTE SĂ…”)

De-a lungul timpului, Cezar Ouatu a fost extrem de discret atunci când a venit vorba despre viața lui personală. În urmă cu ceva timp însă artistul dezvăluia că este îndrăgostit până peste cap de Andreea Vilău. Tânăra de 29 de ani este extrem de cunoscută și apreciată în domeniul în care lucrează și prin mâna ei au trecut multe vedete din showbiz-ul românesc. Ce-i drept, Cezar Ouatu a dat lovitura! (VEZI ȘI: CEZAR OUATU, ÎNDRĂGOSTIT PÂNĂ PESTE CAP! CUM ARATĂ NOUA LUI IUBITĂ)

”Suntem îndrăgostiţi şi avem o poveste frumoasă de dragoste. (…) Ea este cunoscută pe zona de frumuseţe. A fost o perioadă foarte frumoasă de cucerire. I-am cântat. Am învăţat-o să cânte la pian, iar ea m-a învăţat să mă îngrijesc mai mult, începând de la a nu-mi mai roade unghiile, la cum să mă îmbrac. Am schimbat total stilul. Fix de ziua mea Dumnezeu mi-a scos în cale acest cadou. Nu este nimic mai frumos în această lume decât să întâlneşti o persoană alături de care să te simţi în largul tău. Mă văd mai departe decât când am avut o relaţie de ani buni, mai departe decât aş putea să îmi imaginez.”, a declarat Cezar Ouatu în cadrul unei emisiuni TV.