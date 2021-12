ESTE OFICIAL: Sergiu Buș a revenit la CFR Cluj!

Sergiu Buș, ce a părăsit Coreea de Sud, a fost unul dintre cei mai curtați jucători în această perioadă. Considerat unul dintre cei mai buni atacanți de careu români la ora actuală, acesta a ajuns în Ardeal la CFR Cluj!

Sergiu Buș, primele declarații de la revenirea la CFR Cluj

Cotat la 550 000 euro de site-urile de specialitate, Sergiu Buș ar putea suplini o eventuală plecare a lui Alibec. Într-un interviu postat pe YouTube de către oficialii ardeleni, acesta a declarat următoarele:

„Am revenit acasă. Am un sentiment aparte acum că m-am întors. Am plecat de aici singur, iar acum m-am întors cu o familie, aşa că sunt bucuros. Este presiune la CFR Cluj, întotdeauna a fost. Dar eu cred că am o anumită experienţă şi pot să ajut CFR-ul, pentru că am crescut aici. Într-adevăr, aşteptările sunt mari, dar mă bucur că sunt aşa deoarece vreau să fiu cât mai responsabil şi chiar vreau să îi fac fericiţi pe fani. Pe majoritatea cred că îi cunosc, mai ales pe cei din galerie.

Încă de când eram la grupele de copii simţeam că la CFR este o emulaţie, o energie bună şi uite că în timp s-a scris istorie aici. În ultimii ani s-au câştigat patru campionate, au fost participări în Liga Campionilor, în Europa League, şi sper eu să mai urmeze. Îmi doresc să ajut echipa. Într-adevăr, atacanţii au jucat foarte bine în prima parte a campionatului, au înscris goluri şi e foarte bine că au ajutat echipa. Eu îmi voi vedea însă de pregătire şi de treaba mea. Antrenorul va decide cine să joace, iar noi îi vom respecta decizia”