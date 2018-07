Cher, apariție impecabilă la 72 de ani pe covorul roșu! Artista a dezvăluit secretul frumuseții sale

Cher i-a lăsat pe toți mască atunci când și-a făcut apariția pe covorul roșu la premiera filmului ”Mamma Mia: Here We Go Again”. Artista a dezvăluit și care este secretul pentru o siluetă de vis! (Promotiile zilei la monitoare)

Cher pare să fi aflat secretul tinereții fără bătrânețe! Nu de alta, dar la 72 de ani arată într-un mare fel. Îndrăgita cântăreață și-a făcut apariția în Londra, la premiera filmului ”Mamma Mia: Here We Go Again” și a tăiat respirația tuturor! Lumea prezentă la eveniment și-a spus, cu siguranță, în gând ”Mamma Mia!”! Cher a optat pentru o ținută all-black, cu bucle și un machiaj natural și a fost o prezență de neuitat.

Cher a dezvăluit secretul frumuseții sale

Toată lumea s-a întrebat de-a lungul timpului care este secretul frumuseții lui Cher. Timpul se pare că nu-și pune amprenta asupra îndrăgitei cântărețe și iată că a venit și răspunsul pentru curioși, chiar din partea artistei.

"Ok, vă voi dezvălui secretele mele de frumuseţe. Nu beau alcool, nu fumez, nu mă droghez. Şi nu am făcut niciodată niciunul dintre lucrurile astea. Fac sport, dar am grijă să ţin şi dietă. Însă îmi place ciocolata.", a mărturisit Cher.