Cher cere o tutelă asupra fiului său, grav afectat de dependența de substanțe. „E în cel mai rău moment al său”

Cher a depus o cerere pentru instituirea unei tutele asupra fiului său, Elijah Blue Allman, după ce aceasta a fost arestat de mai multe ori.

În cerere, artista spune că dependența fiului său de droguri „a ajuns la cel mai grav nivel”, scrie Page Six.

Potrivit unor documente judiciare, artista în vârstă de 79 de ani a înaintat la începutul acestei săptămâni o petiție la Tribunalul Superior din Los Angeles pentru numirea unui tutore temporar care să administreze averea fiului său de 49 de ani. Aceasta a solicitat ca fiduciara Jason Rubin să fie desemnată responsabilă de gestionarea finanțelor celui mai tânăr dintre copiii săi.

Fiul cel mic al lui Cher s-ar afla într-un spital de psihiatrie

Este a doua oară când Cher face demersuri pentru instituirea unei astfel de măsuri în cazul lui Allman; anterior, artista ceruse să fie numită ea însăși tutore unic al averii acestuia.

„Viața lui Elijah Allman (persoana vizată de tutelă) s-a deteriorat semnificativ de la depunerea unei cereri anterioare de tutelă, în decembrie 2023. Persoana vizată se află în prezent în custodie, în statul New Hampshire, într-un spital psihiatric securizat, în încercarea de a-i fi restabilită capacitatea de a răspunde în fața acuzațiilor penale din două cazuri, în două comitate din New Hampshire, pentru: spargere calificată, distrugere, agresiune simplă, pătrundere ilegală și încălcarea condițiilor de eliberare pe cauțiune. Însă acestea reprezintă doar problemele actuale”, se arată în document.

Potrivit Cher, Elijah Blue Allman „nu are noțiunea valorii banilor, nu își poate gestiona resursele financiare și nu se poate proteja de fraude sau influențe nejustificate”, din cauza „problemelor severe de sănătate mintală și dependență”.

Cântăreața spune că acesta „cheltuiește imediat orice sumă de bani pe care o primește”, aproape exclusiv pe „droguri, hoteluri scumpe și transport cu limuzina”.

Aceasta a susținut, de asemenea, că fiul ei nu și-ar fi plătit „niciun impozit pe venit”, nu s-ar fi prezentat în instanță după ce fosta sa soție, Marieangela King, a obținut o decizie privind plata pensiei de întreținere și că ar fi acumulat „o datorie de 18.000 de dolari către un dealer de droguri care l-a găsit”, situație în urma căreia Elijah ar fi fost nevoit să împrumute bani de la un prieten pentru a evita să fie rănit.

