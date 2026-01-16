Acasă » Știri »  Chicken Cacciatore gătit de unica Pasta Queen, un clasic italian simplu, sincer și plin de gust

 Chicken Cacciatore gătit de unica Pasta Queen, un clasic italian simplu, sincer și plin de gust

De: Paul Hangerli 16/01/2026 | 07:30
 Chicken Cacciatore gătit de unica Pasta Queen, un clasic italian simplu, sincer și plin de gust
Pasta queen, sursa- social media Pasta Queen

Amore mio, astăzi gătim Chicken Cacciatore, un preparat italian autentic, perfect pentru zilele aglomerate în care vrei ceva bun, dar fără complicații. Este o rețetă rustică, născută din bucătăria oamenilor simpli, unde gustul contează mai mult decât tehnica sofisticată. Dai, cicciobello, hai să vedem de ce acest fel de mâncare a rămas atât de iubit în Italia.

Ce este Chicken Cacciatore și da dove vieni

Chicken Cacciatore își are originile în nordul Italiei, în special în Piemonte și Emilia-Romagna. Numele vine din cacciare – a vâna – și desemna mâncarea gătită de vânători, cu ce aveau la îndemână: carne, roșii, legume, ierburi aromatice e un po’ di vino. Nimic complicat, nimic risipit. Doar ingrediente bune, puse împreună cu grijă.

Este o tocană italiană clasică, înrudită cu alte preparate binecunoscute, dar cu o identitate clară: sos bogat, aromat, care îmbracă puiul și îl face fraged. Che roba! Exact genul de mâncare care adună lumea a la tavola fără prea multe explicații.

Secretul gustului: roșiile și sarea

Piccolo, dacă ar fi să-ți spun un singur secret, acesta ar fi echilibrul. Trucul acestei rețete este să adaugi cantitatea corectă de sare peste roșii. Prea puțină și gustul rămâne fad, prea multă și roșiile devin amare. Ma dai, nu ne grăbim.

Puiul se rumenește încet în ulei de măsline extravirgin, legumele se călesc până devin dulci, vinul se lasă să se reducă, iar roșiile se strivesc cu mâna, nu cu blenderul. Totul fierbe la foc mic, fără stres. Uffa, dacă te grăbești, strici magia.

Ingredienti

un pollo de aproximativ 1,2 kg, tăiat în 8 bucăți

sare de mare fină și piper proaspăt măcinat

75 ml ulei de măsline extravirgin

1 ceapă roșie, feliată subțire

1 cățel de usturoi, tocat fin

1 morcov, tăiat cubulețe

1 tijă de țelină, tăiată cubulețe

3 frunze de salvie

1 crenguță de rozmarin

1 cană de vin roșu

400 g roșii decojite, zdrobite cu mâna

60 g măsline negre fără sâmburi

Mod de preparare

Condimentează bucățile de pui cu sare și piper. Încinge uleiul într-o tigaie mare, cu fund gros, și rumenește puiul pe toate părțile, apoi scoate-l deoparte. În aceeași tigaie, adaugă ceapa, usturoiul, morcovul, țelina și ierburile aromatice, cu un praf generos de sare, și lasă-le să se înmoaie încet. Ma va’!

Pune puiul înapoi, adaugă il vino și lasă-l să se reducă aproape completamente. Adaugă roșiile și puțină apă, acoperă și fierbe la foc mic aproximativ 30 de minute. La final, adaugă măslinele și mai lasă câteva minute până când sosul devine gros și lucios. Gustă, ajustează sarea și spune, inevitabil, che bello.

Cum se servește

Chicken Cacciatore se poate servi imediat sau, și mai bine, după ce a stat puțin. Ca toate tocanele, devine și mai bun a doua zi. Alături de paste simple, pâine bună sau doar o salată, este genul de mâncare care te face să spui non ci credo cât de simplu și bun poate fi.

Mangia, tesoro mio, și bucură-te.

CITEȘTE ȘI: Paniniul de la Roma – sandwichul lui Spartacus, mâncare serioasă pentru revoluții serioase -detto dalla Pasta Queen, cu mult amore

 Adevărata rețetă de Carbonara. Celebra Pasta Queen spune stop improvizațiilor!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Câți bani va câștiga Cătălin Măruță pe lună, din februarie, fără salariul de la Pro TV
Știri
Câți bani va câștiga Cătălin Măruță pe lună, din februarie, fără salariul de la Pro TV
Femeia din spatele noului star de la Chelsea: cine este Eva García, iubita lui Alejandro Garnacho, influenceriță, mamă și antreprenoare
Știri
Femeia din spatele noului star de la Chelsea: cine este Eva García, iubita lui Alejandro Garnacho, influenceriță, mamă…
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Început de Băsescu, terminat de Oprescu, dar lăsat de izbeliște de Nicușor Dan, Pasajul Basarab are nevoie urgentă de mentenanță
Gandul.ro
Început de Băsescu, terminat de Oprescu, dar lăsat de izbeliște de Nicușor Dan,...
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie...
Momentul în care trei adolescenți au omorât cu pietre un presupus pedofil. L-au ademenit că va întâlni o fată de 16 ani, după care l-au atacat
Adevarul
Momentul în care trei adolescenți au omorât cu pietre un presupus pedofil. L-au...
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din...
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău...
Parteneri
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată lumea îi ştie numele. O recunoşti?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Fetiţa din poză a ajuns una dintre cele mai influente femei din România. Azi, toată...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Click.ro
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe...
Șocul trăit de o profesoară din Spania într-un liceu din România: o elevă i-a cerut să iasă din clasă ca să își ia comanda de la curier
Digi 24
Șocul trăit de o profesoară din Spania într-un liceu din România: o elevă i-a cerut...
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El era pe lista celor mai căutați infractori
Digi24
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El...
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din clasamentul FIA”
Promotor.ro
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din...
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai...
Noi aeronave de luptă în România. Ce trimite Turcia și când sosesc?
go4it.ro
Noi aeronave de luptă în România. Ce trimite Turcia și când sosesc?
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Început de Băsescu, terminat de Oprescu, dar lăsat de izbeliște de Nicușor Dan, Pasajul Basarab are nevoie urgentă de mentenanță
Gandul.ro
Început de Băsescu, terminat de Oprescu, dar lăsat de izbeliște de Nicușor Dan, Pasajul Basarab...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Câți bani va câștiga Cătălin Măruță pe lună, din februarie, fără salariul de la Pro TV
Câți bani va câștiga Cătălin Măruță pe lună, din februarie, fără salariul de la Pro TV
Femeia din spatele noului star de la Chelsea: cine este Eva García, iubita lui Alejandro Garnacho, influenceriță, ...
Femeia din spatele noului star de la Chelsea: cine este Eva García, iubita lui Alejandro Garnacho, influenceriță, mamă și antreprenoare
Există fructe radioactive. Nu ca la Cernobîl, dar suficient cât să ne amuze
Există fructe radioactive. Nu ca la Cernobîl, dar suficient cât să ne amuze
Suma uriașă pe care o plătește Gică Hagi pentru încalzirea bazei sportive: „E exagerat. Doamne ...
Suma uriașă pe care o plătește Gică Hagi pentru încalzirea bazei sportive: „E exagerat. Doamne ferește!”
Chiar e „iarna secolului” în România. Ninge în martie și în aprilie în București, ...
Chiar e „iarna secolului” în România. Ninge în martie și în aprilie în București, potrivit meteorologilor
Țara care a introdus o „taxă pe prezervative”. Care este scopul măsurii neobișnuite
Țara care a introdus o „taxă pe prezervative”. Care este scopul măsurii neobișnuite
Vezi toate știrile
×