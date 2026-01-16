 Chicken Cacciatore gătit de unica Pasta Queen, un clasic italian simplu, sincer și plin de gust

Amore mio, astăzi gătim Chicken Cacciatore, un preparat italian autentic, perfect pentru zilele aglomerate în care vrei ceva bun, dar fără complicații. Este o rețetă rustică, născută din bucătăria oamenilor simpli, unde gustul contează mai mult decât tehnica sofisticată. Dai, cicciobello, hai să vedem de ce acest fel de mâncare a rămas atât de iubit în Italia.

Ce este Chicken Cacciatore și da dove vieni

Chicken Cacciatore își are originile în nordul Italiei, în special în Piemonte și Emilia-Romagna. Numele vine din cacciare – a vâna – și desemna mâncarea gătită de vânători, cu ce aveau la îndemână: carne, roșii, legume, ierburi aromatice e un po’ di vino. Nimic complicat, nimic risipit. Doar ingrediente bune, puse împreună cu grijă.

Este o tocană italiană clasică, înrudită cu alte preparate binecunoscute, dar cu o identitate clară: sos bogat, aromat, care îmbracă puiul și îl face fraged. Che roba! Exact genul de mâncare care adună lumea a la tavola fără prea multe explicații.

Secretul gustului: roșiile și sarea

Piccolo, dacă ar fi să-ți spun un singur secret, acesta ar fi echilibrul. Trucul acestei rețete este să adaugi cantitatea corectă de sare peste roșii. Prea puțină și gustul rămâne fad, prea multă și roșiile devin amare. Ma dai, nu ne grăbim.

Puiul se rumenește încet în ulei de măsline extravirgin, legumele se călesc până devin dulci, vinul se lasă să se reducă, iar roșiile se strivesc cu mâna, nu cu blenderul. Totul fierbe la foc mic, fără stres. Uffa, dacă te grăbești, strici magia.

Ingredienti

un pollo de aproximativ 1,2 kg, tăiat în 8 bucăți

sare de mare fină și piper proaspăt măcinat

75 ml ulei de măsline extravirgin

1 ceapă roșie, feliată subțire

1 cățel de usturoi, tocat fin

1 morcov, tăiat cubulețe

1 tijă de țelină, tăiată cubulețe

3 frunze de salvie

1 crenguță de rozmarin

1 cană de vin roșu

400 g roșii decojite, zdrobite cu mâna

60 g măsline negre fără sâmburi

Mod de preparare

Condimentează bucățile de pui cu sare și piper. Încinge uleiul într-o tigaie mare, cu fund gros, și rumenește puiul pe toate părțile, apoi scoate-l deoparte. În aceeași tigaie, adaugă ceapa, usturoiul, morcovul, țelina și ierburile aromatice, cu un praf generos de sare, și lasă-le să se înmoaie încet. Ma va’!

Pune puiul înapoi, adaugă il vino și lasă-l să se reducă aproape completamente. Adaugă roșiile și puțină apă, acoperă și fierbe la foc mic aproximativ 30 de minute. La final, adaugă măslinele și mai lasă câteva minute până când sosul devine gros și lucios. Gustă, ajustează sarea și spune, inevitabil, che bello.

Cum se servește

Chicken Cacciatore se poate servi imediat sau, și mai bine, după ce a stat puțin. Ca toate tocanele, devine și mai bun a doua zi. Alături de paste simple, pâine bună sau doar o salată, este genul de mâncare care te face să spui non ci credo cât de simplu și bun poate fi.

Mangia, tesoro mio, și bucură-te.

