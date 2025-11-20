China a trecut pe internet 10G! Câți dolari costă pe lună abonamentul și ce timpi de descărcare au filmele 4K

China face încă un pas major în cursa globală a tehnologiei și devine prima țară care pune în funcțiune o rețea comercială de internet cu viteze de 10G. La ce preț se ridică costul unui abonament, dar și câte secunde ai de așteptat pentru a descărca un film 4K?

China a inaugurat duminică, în județul Sunan din provincia Hebei, prima rețea de internet fix de 10G din lume, marcând un pas uriaș în dezvoltarea infrastructurii digitale. Proiectul este rezultatul colaborării dintre Huawei și China Unicom, iar noua tehnologie promite viteze impresionante: aproape 9.834 Mbps la descărcare, peste 1.000 Mbps la încărcare și un timp de răspuns ce poate coborî până la 3 milisecunde.

Rețeaua se bazează pe tehnologia 50G Passive Optical Network (PON), care permite transmiterea unor volume de date mult mai mari prin cablurile de fibră optică existente. De exemplu, un film 4K de aproximativ 20 GB, care pe o conexiune obișnuită de 1 Gbps se descarcă în 7-10 minute, ar putea fi obținut prin noua rețea în mai puțin de 20 de secunde.

Aceasta este prima rețea comercială concepută pentru a oferi în mod real viteze apropiate de 10.000 Mbps direct în locuințe. Diferența este uriașă: un fișier care, pe o conexiune obișnuită, ar necesita câteva ore pentru descărcare, poate fi obținut acum în doar câteva secunde. Acest nivel de performanță va îmbunătăți substanțial experiențele de cloud gaming, redarea conținutului 8K și utilizarea uneltelor AI în timp real.

În timp ce în Statele Unite vitezele medii pentru internetul rezidențial rămân de ordinul sutelor de Mbps, o mare parte dintre utilizatorii chinezi beneficiază deja de fibră optică rapidă la abonamente mult mai accesibile. În China, un abonament de aproximativ 15 dolari pe lună oferă viteze solide, în timp ce în SUA pachetul echivalent poate ajunge la 75 de dolari. Acest avantaj economic face ca extinderea rețelelor de 10G la nivel urban să devină o strategie competitivă, nu doar un progres tehnic.

