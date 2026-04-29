Chinul prin care trece Laurette, după intervenția care i-a dat viața peste cap: ”Nu am mai muncit din luna septembrie”

De: Simona Vlad 29/04/2026 | 22:37

Laurette trăiește un coșmar care pare fără final, după o intervenție estetică aparent banală, transformată într-o dramă care i-a acaparat viața. Vedeta a povestit la Dan Capatos Show cum o procedură făcută acum șapte ani i-a dat viața peste cap complet. CANCAN.ro are toate detaliile!

Substanța injectată în trecut în fese i-a migrat în picior, iar de atunci fiecare zi a devenit o luptă dureroasă pentru frumoasa mulatră. Vezi emisiunea integrală aici!

„E foarte complicat la mine, că la picior sunt nervi, sunt ligamente, practic este foarte complicat. Doamne ferește să atingi vreun nerv acolo, rămâi paralizat toată viața în căruț pentru o prostie și trebuie avută foarte mare grijă. Mi-au scos gel cam cât un ou de găină, au spălat cu soluții, mi-au curățat și acum trebuie să am răbdare să văd ce se întâmplă.”

Problemele nu au apărut imediat, dar când au început, au escaladat rapid, obligând-o să ajungă pe masa de operație de zeci de ori.

„La restul operațiilor nu am fost internată la Floreasca, am venit foarte târziu aici. Am doar două operații aici, pe celelalte le-am făcut la Spitalul de Arși, tot în sistem. Dar acolo lucrurile au fost diferite și nu s-a rezolvat problema.”

23 de intervenții mai târziu, Laurette spune că nu mai este vorba doar despre estetică, ci despre supraviețuire și speranță. Durerea nu este doar fizică, ci și psihică, iar impactul asupra vieții ei este devastator.

„Am această durere, în primul rând psihic, fizic, dar psihic foarte mult. Sunt foarte afectată și îmi pare nespus de rău pentru tot ce se întâmplă. Îmi doresc din tot sufletul să fie bine, pentru că sunt tânără, am copil de crescut, trebuie să muncesc, nu pică banii din cer. Mi-am cheltuit toate rezervele, absolut toate, și nu am mai muncit din luna septembrie. Trec printr-o situație foarte dificilă, este foarte greu și mă rog la Dumnezeu să fie bine. Speranța mea este doar Dumnezeu, pentru că nu știu ce să mai fac.”

Visul de a reveni la viața normală pare acum mai departe ca niciodată, iar incertitudinea o apasă zilnic. Laurette recunoaște că nu știe dacă va mai fi vreodată complet bine.

„Am pierdut tot. În primul rând că mi-am pierdut piciorul, nici nu știu dacă o să mă fac bine. Trag de mine în fiecare zi, dar nu știu ce va urma. Este foarte greu și încerc doar să merg mai departe cum pot.”

CITEȘTE ȘI:

Marian Tătic, bărbatul care a sechestrat-o pe Laurette, a ieșit mai repede din închisoare! Cum a reacționat fostul model: ”Nu mi-e frică de el!”

Laurette a ajuns din nou pe masa de operație: „Urmează RMN-ul și poate încă o luptă”

Iți recomandăm
Doliu în televiziune! Vedeta TV a murit subit la 47 de ani
Știri
Doliu în televiziune! Vedeta TV a murit subit la 47 de ani
Jeni Nicolau, dezvăluiri după moartea Valentinei Dumitru: ”Medicul meu nu a vrut sub nicio formă să mă opereze până nu am făcut o analiză”
Știri
Jeni Nicolau, dezvăluiri după moartea Valentinei Dumitru: ”Medicul meu nu a vrut sub nicio formă să mă opereze…
„Accident” în anii ’60, record azi: 2 milioane $ pentru un Cartier Crash
Mediafax
„Accident” în anii ’60, record azi: 2 milioane $ pentru un Cartier Crash
Guvernul Bolojan, prima ședință fără PSD. A ținut agenda la secret până când a început întâlnirea. Ce legi se grăbește să dea înainte de debarcare
Gandul.ro
Guvernul Bolojan, prima ședință fără PSD. A ținut agenda la secret până când...
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe...
Cireșe cu 180 de lei kilogramul în piețele din România! „S-au dat ca pâinea caldă, nu ducem lipsă de clienți”
Adevarul
Cireșe cu 180 de lei kilogramul în piețele din România! „S-au dat ca...
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
Digi24
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea...
O țară arabă se schimbă din temelii. Natalitatea a scăzut, divorțurile cresc
Mediafax
O țară arabă se schimbă din temelii. Natalitatea a scăzut, divorțurile cresc
Parteneri
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și arată senzațional
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit...
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
Prosport.ro
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos:...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Horoscop joi, 30 aprilie. Taurii au probleme de sănătate, iar Racii primesc vești importante la locul de muncă
Click.ro
Horoscop joi, 30 aprilie. Taurii au probleme de sănătate, iar Racii primesc vești importante la...
Kim Jong Un recunoaște că soldații nord-coreeni implicați în războiul Rusiei se sinucid pentru a evita capturarea: Au ales fără ezitare
Digi 24
Kim Jong Un recunoaște că soldații nord-coreeni implicați în războiul Rusiei se sinucid pentru a...
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o tomografie. Este extraordinar”
Digi24
Actorul Sam Neill, despre terapia revoluționară care l-a vindecat de cancer: „Tocmai am făcut o...
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu mașina în natură
Promotor.ro
Lidl vine cu produse ieftine perfecte de 1 Mai. Ce poți lua pentru ieșirea cu...
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Lidl face schimbări: Clienții vor găsi mai repede produsele Parkside sau SilverCrest
go4it.ro
Lidl face schimbări: Clienții vor găsi mai repede produsele Parkside sau SilverCrest
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
Descopera.ro
Pâine veche de 2.000 de ani, descoperită într-o celebră tabără militară
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Go4Games
EA SPORTS FC 26, disponibil gratuit pentru abonații PlayStation
Guvernul Bolojan, prima ședință fără PSD. A ținut agenda la secret până când a început întâlnirea. Ce legi se grăbește să dea înainte de debarcare
Gandul.ro
Guvernul Bolojan, prima ședință fără PSD. A ținut agenda la secret până când a început...
Regele Charles, criticat în timpul vizitei în SUA. „Se duce până la capătul lumii să îl vadă ...
Doliu în televiziune! Vedeta TV a murit subit la 47 de ani
Milionara din Capitală, ani de suferință după cinci liftinguri: „Nu a ieșit afară decât ...
Primele declarații ale Olgăi Barcari, după eliminarea de la Survivor. Detalii neștiute din culise: ...
Rebel Wilson, în centrul unui scandal de proporții. Actrița e acuzată de hărțuire și intimidare
Jeni Nicolau, dezvăluiri după moartea Valentinei Dumitru: ”Medicul meu nu a vrut sub nicio formă ...
