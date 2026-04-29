Chinul prin care trece Laurette, după intervenția care i-a dat viața peste cap: ”Nu am mai muncit din luna septembrie”

Laurette trăiește un coșmar care pare fără final, după o intervenție estetică aparent banală, transformată într-o dramă care i-a acaparat viața. Vedeta a povestit la Dan Capatos Show cum o procedură făcută acum șapte ani i-a dat viața peste cap complet. CANCAN.ro are toate detaliile!

Substanța injectată în trecut în fese i-a migrat în picior, iar de atunci fiecare zi a devenit o luptă dureroasă pentru frumoasa mulatră. Vezi emisiunea integrală aici!

„E foarte complicat la mine, că la picior sunt nervi, sunt ligamente, practic este foarte complicat. Doamne ferește să atingi vreun nerv acolo, rămâi paralizat toată viața în căruț pentru o prostie și trebuie avută foarte mare grijă. Mi-au scos gel cam cât un ou de găină, au spălat cu soluții, mi-au curățat și acum trebuie să am răbdare să văd ce se întâmplă.”

Problemele nu au apărut imediat, dar când au început, au escaladat rapid, obligând-o să ajungă pe masa de operație de zeci de ori.

„La restul operațiilor nu am fost internată la Floreasca, am venit foarte târziu aici. Am doar două operații aici, pe celelalte le-am făcut la Spitalul de Arși, tot în sistem. Dar acolo lucrurile au fost diferite și nu s-a rezolvat problema.”

23 de intervenții mai târziu, Laurette spune că nu mai este vorba doar despre estetică, ci despre supraviețuire și speranță. Durerea nu este doar fizică, ci și psihică, iar impactul asupra vieții ei este devastator.

„Am această durere, în primul rând psihic, fizic, dar psihic foarte mult. Sunt foarte afectată și îmi pare nespus de rău pentru tot ce se întâmplă. Îmi doresc din tot sufletul să fie bine, pentru că sunt tânără, am copil de crescut, trebuie să muncesc, nu pică banii din cer. Mi-am cheltuit toate rezervele, absolut toate, și nu am mai muncit din luna septembrie. Trec printr-o situație foarte dificilă, este foarte greu și mă rog la Dumnezeu să fie bine. Speranța mea este doar Dumnezeu, pentru că nu știu ce să mai fac.”

Visul de a reveni la viața normală pare acum mai departe ca niciodată, iar incertitudinea o apasă zilnic. Laurette recunoaște că nu știe dacă va mai fi vreodată complet bine.

„Am pierdut tot. În primul rând că mi-am pierdut piciorul, nici nu știu dacă o să mă fac bine. Trag de mine în fiecare zi, dar nu știu ce va urma. Este foarte greu și încerc doar să merg mai departe cum pot.”

