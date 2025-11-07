Acasă » Știri » Chinul prin care trece Marisa Paloma, după operație! „Recuperarea e mai nasoală decât anticipam”

De: Anca Chihaie 07/11/2025 | 08:16
Marisa Paloma/Foto: Instagram

Marisa Paloma, una dintre cele mai cunoscute influencerițe din mediul online românesc, trece printr-o perioadă dificilă după ce a fost supusă unei operații complexe la nivelul sinusurilor. După ani întregi în care s-a confruntat cu probleme respiratorii și dureri recurente, bruneta a ajuns recent pe mâinile medicilor, fiind nevoită să accepte că soluția finală era intervenția chirurgicală.

Operația a avut loc în urmă cu trei zile și a presupus mai multe proceduri realizate simultan, menite să îi rezolve definitiv complicațiile sinusale care îi afectau calitatea vieții. Intervenția a decurs conform planului, iar specialiștii i-au recomandat o perioadă de recuperare atent monitorizată, cu tratament medicamentos și odihnă absolută.

Deși Marisa a intrat în operație cu încredere și optimism, sperând la o revenire rapidă, realitatea postoperatorie s-a dovedit mai dificilă decât anticipase. Primele zile de după intervenție au fost marcate de disconfort intens, dureri puternice de cap și o stare generală de slăbiciune. Influencerița a recunoscut că procesul de recuperare nu este deloc ușor și că organismul reacționează puternic după o astfel de procedură invazivă.

„Azi, spre exemplu, m-am trezit cu cea mai mare durere de cap din istoria durerilor mele, care e foarte amplă. Ziua 3 a debutat teribil. Mi-e greață, am amețeli, dacă nu mănânc ceva îmi arde stomacul, fiindcă antibioticele sunt super puternice și am o stare de cheauneală de-mi vine să îmi iau câmpii. Abia aștept să vină ziua de luni, să merg la control, să-mi scot cojițele și să mă simt ceva mai bine. Momentan, recuperarea e mai nasoală decât anticipam, dar aparent fix așa cum mi-a descris-o doamna doctor”, a transmis Marisa Paloma, pe Instagram.

Marisa Paloma/Foto: Instagram

În ciuda îngrijirii medicale primite și a tratamentului prescris, durerile de cap persistente și senzațiile de amețeală au transformat perioada de refacere într-o adevărată provocare. De asemenea, medicamentele puternice, în special antibioticele, i-au provocat stări de greață și disconfort gastric. Din cauza acestor probleme, vedeta a fost nevoită să își ajusteze programul zilnic, să evite expunerea la efort și să urmeze cu strictețe indicațiile medicului.

