Chirilă, mulțumit de „Milanul” său și după eșecul de la Cluj: „Îmi felicit echipa!”

Ilfovenii au rămas fără victorie și după cea de-a 17-a rundă a Ligii 1 în urma eșecului din „Gruia” cu 2-0 înregistrat contra campioanei, însă Ionuț Chirilă s-a arătat satisfăcut de replica pe care „Milanul” său a avut-o contra CFR-ului.

„Important e că am jucat de la egal la egal cu echipa care domină fotbalul românesc, fără să le opună nimeni rezistenţă. E o echipă puternică administrativ. Îmi felicit echipa, am demonstrat azi că putem să ne batem cu o asemenea echipă, ne-am bătut de la egal la egal cu o echipă care are două campionate, în România şi în Conference League. Însă, ca atitudine în teren n-am fost cu nimic mai prejos decât CFR Cluj, în condiţiile în care nu am avut nouă jucători. Cred că am fi putut să marcăm. Dacă aveam echipa completă, istoria acestui joc era alta. Am jucat combinativ, n-am aruncat mingi, am ieşit cu pase scurte din pressing-ul CFR-ului. E o perspectivă. Pentru mine, a fost un joc în care, mă repet, Clinceni a făcut o bună propagandă fotbalului. Nu ştiu câte echipe făceau posesie, construiau atacuri poziţionale cu CFR. CFR se îndreaptă sigur cu paşi apăsaţi spre titlu, trebuie felicitată lumea de aici, de la proprietari, la sponsori, la jucători. În România e greu ca cineva să treacă peste ei. Am un lot echilibrat, care completat cu patru jucători de valoare individuală certă… Vom fi o echipă respectată şi care propune un fotbal frumos”, a declarat Ionuţ Chirilă.

În clasamentul Ligii 1, CFR Cluj se află pe primul loc cu 45 de puncte, cu opt peste FCSB care este pe locul 2 și 16 peste a treia clasată, FC Voluntari. De partea cealaltă, Academica a rămas pe ultimul loc în clasament cu 4 puncte, ilfovenii fiind singurii din acest campionat fără victorie.