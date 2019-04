„Chirurgul” încrezător în salvarea de la retrogradare!

Dan Alexa, antrenorul principal al formației Dunărea Călăraşi, a declarat la finalul partidei pe care elevii săi au câștigat-o în fața FC Botoșani cu scorul de 2-1, că șansele elevilor săi de a se salva de la retrogradre au crescut după acest rezultat.

„Cred că am fost echipa mai bună. Am arătat un altfel de spirit spre deosebire de meciurile trecute. Am fost echipa care pe lângă cele 2 goluri am mai avut alte trei situaţii de a înscrie. Nu e uşor să revii când eşti pe poziţia pe care eşti şi primeşti şi gol la începutul jocului pe un teren ca al celor de la Botoşani. Am arătat foarte mult spirit şi sunt bucuros pentru că e o victorie nu doar de moral, ci şi foarte importantă pentru noi. Botoşani a intrat în hora retrogradării. Cred că s-a complicat play-out-ul pentru multe echipe. Arătăm foarte mult spirit, dacă păstrăm linia asta, meciul cu Voluntari e o finală. O echipă care pare favorită, e o echipă care a demonstrat de când a venit Bergodi o formă excepţională, o echipă care a ieşit din zona periculoasă. Pleacă favoriţi împotriva noastră şi sper să ne ridicăm la nivelul lor. Cred cu tărie în salvarea de la retrograre, pentru că, dacă am fi pierdut azi, era foarte greu. Am fi rămas la 5 puncte de Hermannstadt şi era foarte greu, aşa au rămas doar două şi avem meciurile directe cu ei” , a declarat Dan Alexa, antrenorul formației Dunărea Călăraşi.

De partea cealaltă, Liviu Ciobotariu, antrenorul principal al FC Botoșani a declarat că înfrângerea de pe „Municipal” cu Dunărea, scor 1-2, face ca gruparea locală să lupte pentru supraviețuirea în Liga I în acest play-out.

„Din păcate pentru noi continuăm seria rezultatelor negative. Am plătit pentru lipsa de responsabilitate pe faza defensivă. Discutăm, vorbim, antrenăm fazele fixe, dar primim goluri din faze fixe. La acest nivel este inadmisibil. Acest rezultat, ne bagă în lupta pentru supraviețuire și trebuie să ne revenim cât mai repede. Dacă am de felicitat pe cineva după acest meci aceeia sunt suporterii echipei pentru că ne-au încurajat. Trebuie să ieșim din această situație cât mai repede!”, a declarat Liviu Ciobotariu, antrenorul principal al FC Botoșani.