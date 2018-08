Christina Ich, în mijlocul protestatarilor de la mitingul diasporei! Mesajul de pe pancarta ei

Schimbarea pornește de la fiecare dintre noi! Dacă fiecare dintre noi va lupta pentru o țară mai bună, vom avea parte de ceea ce ne dorim! Am ieșit în stradă din respect pentru oamenii care au fost acolo din pură convingere și din dorința de a avea un trai mai bun în țara lor! Sper doar ca de pe urma acestor mișcări colective să nu profite aceleași grupuri de interese care au făcut rău României și până acum!

A post shared by Cristina Ich (@christina_ich) on Aug 10, 2018 at 1:19pm PDT