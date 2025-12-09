Cine a fost Șerban Stănoiu, fostul soț al Rodicăi Stănoiu. A suferit mult în ultimii ani de viață

Rodica Stănoiu a fost, timp de mai mulți ani, soția lui Șerban Viorel Stănoiu, una dintre personalitățile marcante ale mediului juridic românesc. Legătura lor a durat până la dispariția acestuia, în anul 2017.

Șerban-Viorel Stănoiu, personalitate marcantă a lumii juridice din România, s-a stins din viață la 26 februarie 2017. Născut la 20 septembrie 1940, în Craiova, și-a dedicat întreaga carieră dreptului, atât în mediul academic, cât și în practică și în serviciul public.

A urmat cursurile Facultății de Drept a Universității București, pe care le-a absolvit în anul 1964. Ulterior, și-a continuat formarea la nivel internațional, obținând în 1969 titlul de Diplomat al Școlii Internaționale de Drept al Muncii Comparat din Trieste, Italia. Drumul său profesional a început în cadrul Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române, unde a activat ca cercetător timp de mai mulți ani, între 1964 și 1975. În 1976, a obținut titlul de Doctor în drept, consolidându-și astfel prestigiul în domeniul juridic.

După etapa dedicată cercetării științifice, Șerban-Viorel Stănoiu a profesat ca avocat în cadrul Baroului București, între anii 1978 și 2001. Activitatea din mediul juridic a mers în paralel cu cea universitară: a fost conferențiar la Facultatea de Drept a Universității „Spiru Haret”, unde a predat drept civil, fiind totodată autor al mai multor lucrări de specialitate, studii și comunicări publicate atât în țară, cât și în străinătate.

Cariera sa a atins punctul culminant odată cu desemnarea ca judecător la Curtea Constituțională a României, numire făcută din partea Președinției de către Ion Iliescu. Mandatul său a fost desfășurat în perioada 2001–2007, perioadă în care a avut un rol important în interpretarea și aplicarea normelor constituționale.

