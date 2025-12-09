Acasă » Știri » Cine a fost Șerban Stănoiu, fostul soț al Rodicăi Stănoiu. A suferit mult în ultimii ani de viață

Cine a fost Șerban Stănoiu, fostul soț al Rodicăi Stănoiu. A suferit mult în ultimii ani de viață

De: Andreea Stăncescu 09/12/2025 | 18:26
Cine a fost Șerban Stănoiu, fostul soț al Rodicăi Stănoiu. A suferit mult în ultimii ani de viață
Cine a fost soțul Rodicăi Stănoiu / Sursa foto: social media / Sursă: Inquam Photos / George Călin

Rodica Stănoiu a fost, timp de mai mulți ani, soția lui Șerban Viorel Stănoiu, una dintre personalitățile marcante ale mediului juridic românesc. Legătura lor a durat până la dispariția acestuia, în anul 2017.

Șerban-Viorel Stănoiu, personalitate marcantă a lumii juridice din România, s-a stins din viață la 26 februarie 2017. Născut la 20 septembrie 1940, în Craiova, și-a dedicat întreaga carieră dreptului, atât în mediul academic, cât și în practică și în serviciul public.

A urmat cursurile Facultății de Drept a Universității București, pe care le-a absolvit în anul 1964. Ulterior, și-a continuat formarea la nivel internațional, obținând în 1969 titlul de Diplomat al Școlii Internaționale de Drept al Muncii Comparat din Trieste, Italia. Drumul său profesional a început în cadrul Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române, unde a activat ca cercetător timp de mai mulți ani, între 1964 și 1975. În 1976, a obținut titlul de Doctor în drept, consolidându-și astfel prestigiul în domeniul juridic.

Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590 în unele cazuri
Bani în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Bonus de 10.590...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Cine a fost soțul Rodicăi Stănoiu / Sursa foto: social media

După etapa dedicată cercetării științifice, Șerban-Viorel Stănoiu a profesat ca avocat în cadrul Baroului București, între anii 1978 și 2001. Activitatea din mediul juridic a mers în paralel cu cea universitară: a fost conferențiar la Facultatea de Drept a Universității „Spiru Haret”, unde a predat drept civil, fiind totodată autor al mai multor lucrări de specialitate, studii și comunicări publicate atât în țară, cât și în străinătate.

Cariera sa a atins punctul culminant odată cu desemnarea ca judecător la Curtea Constituțională a României, numire făcută din partea Președinției de către Ion Iliescu. Mandatul său a fost desfășurat în perioada 2001–2007, perioadă în care a avut un rol important în interpretarea și aplicarea normelor constituționale.

CITEȘTE ȘI: Lovitură de teatru! Ce strategie a folosit ”puișorul” Rodicăi Stănoiou ca să pună mâna pe averea ei: ”Este moștenitor legal”

Moartea Rodicăi Stănoiu, învăluită în mister! Semnul care a stârnit îngrijorare în rândul celor care o cunosc

Tags:
Iți recomandăm
Cele 3 zodii care trec printr-o schimbare radicală în perioada 9-12 decembrie 2025. Li se schimbă viața la 180 de grade!
Știri
Cele 3 zodii care trec printr-o schimbare radicală în perioada 9-12 decembrie 2025. Li se schimbă viața la…
A murit generalul în rezervă Radu Theodoru. A fost personaj-cheie în dosarul ”Geția”
Știri
A murit generalul în rezervă Radu Theodoru. A fost personaj-cheie în dosarul ”Geția”
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Mediafax
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru...
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit...
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a...
Ciprian Ciucu anunță ce se va întâmpla cu Jessy, pisica-mascotă a Primăriei Sectorului 6, după mutarea lui la PMB
Adevarul
Ciprian Ciucu anunță ce se va întâmpla cu Jessy, pisica-mascotă a Primăriei Sectorului...
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în direcţii greşite”
Digi24
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în...
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită discuțiile dure cu publicul
Mediafax
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită...
Parteneri
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n tinerețe
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW cu Nicoleta Luciu! Vedeta, mamă a 4 copii, arată demențial. Mai bine ca-n...
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Prosport.ro
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
Donald Trump îi impune un ultimatum lui Volodimir Zelenski: Trebuie să organizezi alegeri în Ucraina
Digi 24
Donald Trump îi impune un ultimatum lui Volodimir Zelenski: Trebuie să organizezi alegeri în Ucraina
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru că nu a găsit loc de parcare
Digi24
VIDEO Un bărbat și-a urcat mașina de 300.000 de euro în balcon, pentru că nu...
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Promotor.ro
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Care este cel mai bine vândut smartphone?
go4it.ro
Care este cel mai bine vândut smartphone?
Cine a fost soția lui Shakespeare? Puțini știu adevărul despre...
Descopera.ro
Cine a fost soția lui Shakespeare? Puțini știu adevărul despre...
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul.ro
Lista orașelor din România în care ninge începând de vineri, 12 decembrie, potrivit meteorologilor Accuweather
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce a apărut la mormântul Rodicăi Stănoiu. Imagini copleșitoare, la 5 zile de la înmormântarea ...
Ce a apărut la mormântul Rodicăi Stănoiu. Imagini copleșitoare, la 5 zile de la înmormântarea atipică
Cele 3 zodii care trec printr-o schimbare radicală în perioada 9-12 decembrie 2025. Li se schimbă ...
Cele 3 zodii care trec printr-o schimbare radicală în perioada 9-12 decembrie 2025. Li se schimbă viața la 180 de grade!
A murit generalul în rezervă Radu Theodoru. A fost personaj-cheie în dosarul ”Geția”
A murit generalul în rezervă Radu Theodoru. A fost personaj-cheie în dosarul ”Geția”
George Vieru, un tânăr de 23 de ani plecat la studii în Olanda, a dispărut fără urmă! Familia ...
George Vieru, un tânăr de 23 de ani plecat la studii în Olanda, a dispărut fără urmă! Familia nu mai știe nimic de el de luni bune
Vlad Chiricheș a ieșit la plimbare cu un Ford “șifonat”. Oficial, la FCSB are ditamai salariul!
Vlad Chiricheș a ieșit la plimbare cu un Ford “șifonat”. Oficial, la FCSB are ditamai salariul!
Matcha te lasă fără păr?! Tot mai multe femei trag semnale de alarmă
Matcha te lasă fără păr?! Tot mai multe femei trag semnale de alarmă
Vezi toate știrile
×