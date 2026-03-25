Cine a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci. Polițiștii din Dolj au publicat primele imagini

Polițiștii din județul Dolj au reușit să identifice persoana suspectată că ar fi vandalizat mormântul fostului fotbalist Ilie Balaci, incident produs săptămâna trecută în Cimitirul Sineasca din Craiova.

Ancheta a avansat rapid, iar autoritățile au stabilit identitatea celei bănuite de distrugerea unei fotografii memoriale.

Cine a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Dolj au anunțat marți că persoana în cauză este o femeie de 54 de ani, din Craiova, care este acum cercetată penal pentru profanare de morminte. Potrivit polițiștilor, aceasta ar fi deteriorat fotografia fixată pe piatra funerară a fostului mare jucător.

„În continuarea activităților desfășurate în dosarul penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de profanare de morminte, polițiștii Secției 5 Poliție Craiova, în urma activităților specifice, au identificat o femeie de 54 de ani, din Craiova, bănuită că, la data de 19 martie, ar fi distrus, prin spargere, o fotografie memorială fixată pe o piatră funerară, din Cimitirul Sineasca”, au transmis oamenii legii.

Cercetările sunt în desfășurare, iar polițiștii continuă să analizeze toate detaliile pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a produs incidentul și motivele din spatele gestului.

Polițiștii din Dolj au publicat primele imagini

Ilie Balaci, considerat una dintre cele mai importante figuri ale fotbalului românesc, a murit în octombrie 2018, la vârsta de 62 de ani, în urma unui stop cardio-respirator. Născut pe 13 septembrie 1956, Balaci a evoluat în cea mai mare parte a carierei la Universitatea Craiova, între 1973 și 1984, perioadă în care a devenit un simbol al echipei.

De-a lungul carierei, a mai jucat pentru FC Olt și Dinamo, iar la echipa națională a României a adunat 65 de selecții și a înscris opt goluri. După retragerea din activitatea de jucător, Balaci a devenit antrenor și a pregătit mai multe formații din zona Golfului și din nordul Africii, obținând rezultate apreciate.

