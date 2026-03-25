Cine a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci. Polițiștii din Dolj au publicat primele imagini

De: David Ioan 25/03/2026 | 11:41
Polițiștii din județul Dolj au reușit să identifice persoana suspectată că ar fi vandalizat mormântul fostului fotbalist Ilie Balaci, incident produs săptămâna trecută în Cimitirul Sineasca din Craiova.

Ancheta a avansat rapid, iar autoritățile au stabilit identitatea celei bănuite de distrugerea unei fotografii memoriale.

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Dolj au anunțat marți că persoana în cauză este o femeie de 54 de ani, din Craiova, care este acum cercetată penal pentru profanare de morminte. Potrivit polițiștilor, aceasta ar fi deteriorat fotografia fixată pe piatra funerară a fostului mare jucător.

„În continuarea activităților desfășurate în dosarul penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de profanare de morminte, polițiștii Secției 5 Poliție Craiova, în urma activităților specifice, au identificat o femeie de 54 de ani, din Craiova, bănuită că, la data de 19 martie, ar fi distrus, prin spargere, o fotografie memorială fixată pe o piatră funerară, din Cimitirul Sineasca”, au transmis oamenii legii.

Cercetările sunt în desfășurare, iar polițiștii continuă să analizeze toate detaliile pentru a stabili cu exactitate modul în care s-a produs incidentul și motivele din spatele gestului.

Ilie Balaci, considerat una dintre cele mai importante figuri ale fotbalului românesc, a murit în octombrie 2018, la vârsta de 62 de ani, în urma unui stop cardio-respirator. Născut pe 13 septembrie 1956, Balaci a evoluat în cea mai mare parte a carierei la Universitatea Craiova, între 1973 și 1984, perioadă în care a devenit un simbol al echipei.

De-a lungul carierei, a mai jucat pentru FC Olt și Dinamo, iar la echipa națională a României a adunat 65 de selecții și a înscris opt goluri. După retragerea din activitatea de jucător, Balaci a devenit antrenor și a pregătit mai multe formații din zona Golfului și din nordul Africii, obținând rezultate apreciate.

CITEŞTE ŞI: Mormântul lui Ilie Balaci, vandalizat. Fiica lui a făcut plângere penală

Lorena Balaci, mărturisiri șocante despre tatăl ei. Cum o ajută regretatul fotbalist, Ilie Balaci: „Am discuții cu tata în fiecare zi”

Iți recomandăm
Geraldo Alves si Vasile Maftei vin la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube ProSport
Sport
Geraldo Alves si Vasile Maftei vin la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube ProSport
Doliu în sport! Un fotbalist în vârstă de numai 21 de ani a fost ucis în plină stradă. Atac armat în Istanbul
Sport
Doliu în sport! Un fotbalist în vârstă de numai 21 de ani a fost ucis în plină stradă.…
Această simplă frază îți poate obține un salariu cu până la 20% mai mare la angajare, potrivit unui expert în negociere
Mediafax
Această simplă frază îți poate obține un salariu cu până la 20% mai...
Imagine controversată. Cât au ajuns să coste carburanții într-o benzinărie din Iași
Gandul.ro
Imagine controversată. Cât au ajuns să coste carburanții într-o benzinărie din Iași
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au...
Ce pot face românii care vor să-și monteze panouri fotovoltaice în lipsa programului de susținere de către stat
Adevarul
Ce pot face românii care vor să-și monteze panouri fotovoltaice în lipsa programului...
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din avion în urma accidentului de la New York
Digi24
VIDEO O însoțitoare de zbor a supraviețuit după ce a fost aruncată din...
Visele intense ar putea fi cheia unui somn odihnitor, sugerează un nou studiu
Mediafax
Visele intense ar putea fi cheia unui somn odihnitor, sugerează un nou studiu
Parteneri
Cum arată acum Oana Vincu din trupa Genius. S-a retras din lumina reflectoarelor de ani buni! Mulți nu ar mai recunoaște-o acum!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Oana Vincu din trupa Genius. S-a retras din lumina reflectoarelor de ani...
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Surse din Pro TV, dezvăluiri de senzație despre separarea momentului! Ce s-ar fi petrecut între Codruța și Valentin Sanfira, după Desafio: „Nu i-a picat bine că el părea distant”
Click.ro
Surse din Pro TV, dezvăluiri de senzație despre separarea momentului! Ce s-ar fi petrecut între...
Ce spune fostul comandant al armatei ucrainene despre conflictul din Iran. Cât mai e până la al Treilea Război Mondial
Digi 24
Ce spune fostul comandant al armatei ucrainene despre conflictul din Iran. Cât mai e până...
Primul răspuns al Iranului la planul lui Donald Trump
Digi24
Primul răspuns al Iranului la planul lui Donald Trump
Mașinile electrice și hibride nu vor mai putea parca gratuit în București!
Promotor.ro
Mașinile electrice și hibride nu vor mai putea parca gratuit în București!
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Nu doar la TV! Unde poți vedea Turcia – România ca la stadion
go4it.ro
Nu doar la TV! Unde poți vedea Turcia – România ca la stadion
Capcana etichetelor BIO și Eco: Ce cumpărăm de fapt?
Descopera.ro
Capcana etichetelor BIO și Eco: Ce cumpărăm de fapt?
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Go4Games
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Imagine controversată. Cât au ajuns să coste carburanții într-o benzinărie din Iași
Gandul.ro
Imagine controversată. Cât au ajuns să coste carburanții într-o benzinărie din Iași
