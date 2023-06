Cine e această vedetă TV? Schimbare majoră pentru una dintre cele mai apreciate staruri media

În urmă cu două zile, o celebră actriță a postat, pe rețelele de socializare, o imagine cu nouă său look. Chiar dacă este cunoscută în întreaga lume, schimbarea a fost atât de mare încât puțini au fost cei care au recunoscut-o.

În ultima zi a lunii mai, actrița din filme precum The Good Girl, (500) Days of Summer, The New Guy, Manic și multe altele a ajuns să fie de nerecunoscut.Cei care i-au văzut poza pe Instagram habar n-ar fi avut că este chiar ea, dacă nu ar fi avut numele său scris lângă imagini.

Vedeta este nimeni alta decât Zooey Deschael! Mulți nu au putut să-și dea seama cine este deoarece erau obișnuiți cu părul său șaten. Așa arăta înainte să-și facă părul blond:

Observând diferența atât de mare de aspect, fanii au reacționat imediat, lăsând sute de comentarii la postarea celebrității.

Cum au reacționat fanii când au văzut-o pe Zooey Deschael

Câteodată, o coafură nouă îți poate schimba, cu totul, imaginea. Când în această ecuație intră și modificarea culorii de păr, rezultatul poate fi unul neașteptat. În cazul lui Zooey Deschael, fanii au complimentat-o imediat pentru alegerea făcută, dar în primă fază, mulți n-au știut că este chiar ea.

„Cine este fata aceea?”, „Ea dovedește în fiecare zi de ce oamenii nu ar fi recunoscut că Clark Kent este Superman”, „Seamănă cu Olivia Newton John!”, „Wow, acest nou look este 100% uimitor!”, „Aceasta este, într-adevăr, o fată nouă”, „Cine este ea?!!!!!”, sunt doar câteva dintre comentarii.

Cum și-a început actrița cariera

Zooey Deschael s-a născut în anul 1980, într-o familie de artiști. Tatăl ei este nimeni altul decât Caleb Deschanel, director de imagine nominalizat la Premiile Oscar, cunoscut mai ales pentru producția Patimile lui Iiisus (2004). Mama sa este actrița Mary Jo Deschanel, celebră pentru rolul din Twin Peaks.

Cariera artistei a început de la o vârstă fragedă. La 17 ani, a apărut deja în primul său serial TV, Veronica (1997). Rolul într-un film a venit la scurtă vreme după aceea, în 1999. Din cauza apariției, a renunțat la universitate pentru a putea continua să fie actriță în toată regula. De atunci, a continuat să apară într-o mulțime de filme și seriale de televiziune care i-au adus un succes internațional.