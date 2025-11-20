Cine e bărbatul care i-a căzut cu tronc lui Denise Rifai, iubita lui Dan Alexa: ”E căsătorit! Iubitul vieții mele”

Cu sinceritatea caracteristică la purtător, Denise Rifai a dezvăluit cine este bărbatul alături de care ar putea trăi o viață întreagă. Moderatoarea de la ”40 de întrebări” a fost cucerită de carisma și farmecul unui actor celebru.

Invitată în podcastul Altceva cu Adrian Artene, de data aceasta, Denise Rifai a fost în postura de a răspunde celor ”40 de întrebări” incomode despre viața și cariera sa. Iubitei lui Dan Alexa i s-a luminat fața când a vorbit despre bărbatul care i-a pus inima pe jar.

Cine este bărbatul cu care Denise Rifai i-a căzut cu tronc

Una dintre ”întrebările roșii” la care Denise Rifai a fost extrem de sinceră are legătură cu un subiect delicat: ”Cine este bărbatul care i-a căzut cu tronc?”. Cu zâmbetul pe buze și cu un glas domol, prezentatoarea TV a recunoscut că încă visează cu ochii deschiși la actorul Kevin Costner.

ADRIAN ARTENE: Cu ce bărbați din cei cunoscuți ai merge până la capăt? Denise Rifai: Există un singur bărbat! Cu Kevin Costner: Este iubitul vieții mele. Sincer, nu glumesc. E genul meu de bărbat. Acum câțiva ani, el făcea reclamă la Turkish Airlines. Eu eram pe Calea Victoriei și mă gândeam că nu îmi place și mie de niciun bărbat. La un moment dat, l-am văzut pe panouri și am zis: «Ăsta e genul meu», a spus Denise Rifai în podcastul Altceva cu Adrian Artene.

Cât despre idealul de iubire și relația perfectă, Denise Rifai crede în căsătoria pentru totdeauna și încă nu și-a pierdut speranța că într-o zi va întâlni marea dragoste, asta dacă nu deja a făcut-o, căci zâmbetul de pe buzele ei atunci când se află în preajma lui Dan Alexa ar putea fi un indicator al unei relații care va dura muult timp – vezi AICI imagini și VIDEO cu cei doi îndrăgostiți.

”Pentru mine dragostea înseamnă protecție. Nu există că dragostea durează trei ani, pentru mine dragostea este pe viață, iar bărbatul proiectat pentru mine este pe viață. Nu există! Există experiențe și iubiri, dar dragostea este numai una și pe viață. Bărbatul pentru mine trebuie să fie tot ce nu sunt eu. Eu trebuie să vin în completarea lui. Eu vin cu vorba, el trebuie să fie cu faptele. În primul rând, trebuie să mă iubească și să fie fascinat de mine. Eu cred că o femeie nu poate să țină o relație, relația o ține bărbatul. Dacă el vrea să fie orientat înspre tine el este, dacă nu, el pleacă. Îmi doresc un bărbat care să mă iubească și să se simtă completat de mine”, a mai spus Denise Rifai într-un interviu.

