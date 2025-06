Cine e femeia care a contribuit la succesul de pe scenă al lui Smiley și legătura cu secretele Ginei Pistol: ”E ceva ce nu am mai făcut până acum!”

Antrenorul de la “Vocea României” este de ani buni un reper pe piața muzicală, atât în calitate de producător, cât și de artist. Și pentru ca pachetul să fie complet, de imaginea lui din punct de vedere vestimentar se ocupă designerul Irina Voinea. Cei doi au dat startul colaborării în urmă cu 13 ani, când ea abia terminase facultate de design la Londra. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, creatoarea de modă ne-a mărturisit că o parte din piesele ei din noua colecție Acasha, abia lansată, le vom vedea din toamnă în emisiunea “Vocea României”. Această colaborare este benefică și pentru Gina Pistol, care și-a diversificat garderoba cu tricouri oversized, dar și cu haine feminine.

Smiley s-au numărat printre invitații VIP prezenți la lansarea noii colecții a Irinei Voinea. Cu această ocazie, artistul a definitivat și câteva outfituri pentru “Vocea României”, emisiune ale cărei filmări vor începe luna viitoare, formatul regăsindu-se în grila de toamnă a Pro TV-ului.

Irina Voinea: “E ceva ce nu am mai făcut până acum”

CANCAN.RO: Lansezi o nouă colecție.

Irina Voinea: Da, mi se pare că este un upgrade față de tot ce am făcut până acum. Deși cumva de la colecție la colecție m-am străduit să aduc ceva nou. În primul rând pentru mine și la nivel estetic, și la nivel de tehnologie, și la nivel tehnic de construcție a hainelor, de calitatea hainelor. Așa că pot să spun că totul e nou, e ceva ce nu am mai făcut până acum. Da, în materia de texturi, de printuri, totul este diferit.

CANCAN.RO: Este destinată tot domnilor?

Irina Voinea: Tot o colecție destinată domnilor, da. Momentan, singurele haine de femei pe care le fac sunt pentru mine.

CANCAN.RO: Ai mai creat și pentru Gina Pistol.

Irina Voinea: Am creat, cum să nu! Adică există în momentul de față două categorii de femei care se îmbracă de la mine. Fie cele care vor ținute create cum îmi creez eu pentru mine, de damă. Fie femeile care poartă hainele bărbaților lor sau pur și simplu boyfriend type of clothing, da.

CANCAN.RO: Gina la care categorie se încadrează?

Irina Voinea: Ambele. Gina cred că are și piese făcute de mine mai feminine. Cred, ori poate am discutat despre chestia asta. Cu siguranță ea în viața de zi cu zi se îmbracă și într-un stil mai casual, mai cool. Adică e o tipă super cool. Și poartă tricouri oversized, cred că are și hanorace, jachete. Cred că asta e farmecul hainelor pe care eu le creez, hainelor de bărbați pe care le creez: că le pot purta și femeile, fără să le ducă într-o zonă masculină neapărat.

CANCAN.RO: E mai rentabil în modă să faci haine pentru bărbați sau combinate?

Irina Voinea: Depinde. Eu aș zice că dacă o luăm business-wise, femeile cumpără mai mult. Pentru mine, cred că e destul de curajos să creez niște haine de bărbați și care sunt și așa de artistice. E clar pentru mine o nișă care se micșorează foarte mult.

Dar, până la urmă, mă inspiră croiul masculin. A început să mă inspire foarte mult și croiul feminin. Dar e clar că, pentru mine, trebuie să pornească din interior. Adică nu poate fi ceva forțat. Și făcându-mi haine pentru mine, am început să creez și pentru femei. Dar a fost un timp în care, pentru mine, silueta masculină era top. Și trebuie să-mi folosesc sufletul, până la urmă. Trebuie să-mi urmez chemarea.

CANCAN.RO: Urmează un nou sezon „Vocea României” și am aflat că Smiley va purta niște ținute speciale. Poți să ne dai detalii?

Irina Voinea: Sigur că da. Probabil că va purta o mare parte din hainele pe care o să le vedeți în colecția aceasta. Chiar i-am arătat un preview și, efectiv, nu știa ce să aleagă. A zis: dar eu vreau să le port pe toate! Sigur o să vedeți o mare parte din ținute. În momentul de față este singurul de la eveniment care are o ținută din această colecție.

CANCAN.RO: Cum i-ai schimbat stilul vestimentar de-a lungul anilor? Ce îi se potrivește?

Irina Voinea: Clar are această notă artistică. Îi stă foarte bine într-un stil relaxat, care să îi pună în evidență proporțiile corpului, dar care să nu îl încorseteze neapărat. Mi se pare că proporția corpului lui cam asta cere. Are așa cumva o influență japoneză pe alocuri, mi se pare. Cred că noi lucrăm de atâția ani împreună, pentru că suntem foarte compatibili la nivel de estetică. Ceea ce eu crez natural, el poartă foarte natural.

