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Cine e Vozinha, portarul care a făcut minuni contra Spaniei. Povestea fotbalistului devenit viral peste noapte

De: Emanuela Cristescu 16/06/2026 | 15:26
Cine e Vozinha, portarul care a făcut minuni contra Spaniei. Povestea fotbalistului devenit viral peste noapte
Cine e Vozinha, portarul care a făcut minuni contra Spaniei. Povestea fotbalistului devenit viral peste noapte
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Absolut nimeni nu ar fi pariat un singur leu pe selecționata din Capul Verde în fața Spaniei, campioana en-titre a Europei și marea favorită la trofeu. Însă pe Atlanta Stadium s-a produs miracolul secolului! Portarul Josimar Dias, cunoscut în întreaga lume sub porecla de Vozinha, a făcut meciul vieții lui la 40 de ani și a blocat de unul singur trupa iberică, scoțând un 0-0 de poveste.

Imediat ce a fost desemnat omul meciului, Vozinha a izbucnit în lacrimi. În spatele măștii de titan de pe teren se ascunde o poveste sfâșietoare. Portarul și-ar fi dorit ca cele mai importante persoane din viața lui să îl vadă cum pune în genunchi Spania, însă destinul a fost necruțător.

„Am plâns pentru că am crescut cu bunicii mei”, a spus Vozinha după ce a fost desemnat omul meciului. „Din păcate, ei nu au fost aici. Au murit cu câțiva ani în urmă. Au fost totul pentru mine, totul în viața mea. Și am plâns și pentru mama mea. Nu a reușit să fie aici din cauza vizei. Din cauza banilor pe care trebuie să îi plătești pentru viză, nu am reușit să rezolvăm la timp. Mi-aș fi dorit să fie aici”, a spus el.

Povestea portarului de la Capul Verde care a făcut istorie

Cariera lui Vozinha este o lecție pură de supraviețuire. Crescut în Mindelo, a fost refuzat ani la rând de antrenori pe motiv că nu are înălțime de portar. Acesta n-a renunțat și a plecat la echipe dion Slovacia, Angola, Cipru și chiar prin Republica Moldova, la Zimbru Chișinău. La 40 de ani și 12 zile, Vozinha a spulberat toate tiparele, devenind cel mai bătrân debutant din istoria modernă a turneului.

Cine e Vozinha, portarul care a făcut minuni contra Spaniei. Povestea fotbalistului devenit viral peste noapte
Cine e Vozinha, portarul care a făcut minuni contra Spaniei. Povestea fotbalistului devenit viral peste noapte

„Am început să joc fotbal profesionist la 25 de ani, în 2012. A fost prea târziu pentru o persoană ca mine. M-am gândit să părăsesc echipa națională, dar am continuat datorită acestui vis. Performanța este a tuturor. Eu sunt omul meciului, dar acest premiu este pentru toți colegii mei, pentru că fără ei nimic nu este posibil. Voi continua să muncesc pentru echipă și pentru oameni”, a declarat Vozinha.

A devenit viral peste noapte

În timp ce legendele fotbalului britanic precum Pat Nevin sau Lee Dixon declarau la televiziuni că prestația lui a fost „absolut strălucitoare” și că „seara îi aparține Capului Verde”, pe rețelele de socializare s-a produs un adevărat taifun.

O pagină de YouTube din Brazilia, CazeTV, le-a cerut fanilor să dea follow paginii portarului. Rezultatul? Contul de Instagram al lui Vozinha a explodat instantaneu, sărind de la 50.000 de oameni la peste 6 milioane de urmăritori! Reacția goalkeeper-ului a fost pe măsură: „Este o nebunie”, le-a spus el.

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