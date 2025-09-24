Cine este adolescentul de 17 ani care a trimis amenințări la sute de școli și spitale. Anchetatorii l-au dus la audieri

Un val de panică a cuprins în ultimele zile sute de instituții publice din România, după ce pe adresele de e-mail ale acestora au ajuns mesaje de amenințare, însoțite de imagini șocante. Școli, grădinițe și spitale din toată țara au fost vizate, iar autoritățile au fost puse în fața unui scenariu care a necesitat verificări continue, desfășurate fără întrerupere timp de trei zile.

Cazul este tratat cu maximă seriozitate, având în vedere amploarea fenomenului. Ultimele mesaje trimise către instituțiile vizate nu doar că anunțau posibile pericole, dar erau însoțite și de fotografii cutremurătoare, extrase din arhive internaționale, ce prezentau consecințele unui atac armat produs cu ani în urmă în Statele Unite, într-o școală din Texas. Alegerea acestor imagini pare să fi avut rolul de a amplifica impactul psihologic și de a accentua credibilitatea mesajelor.

Cine este elevul care a trimis mesaje de amenințare la școli

În urma acestor acțiuni, anchetatorii au ajuns la un suspect: un adolescent de 17 ani, elev la un liceu din Capitală. Tânărul a fost identificat miercuri dimineață și ridicat de polițiști chiar din fața blocului în care locuiește. Momentul s-a petrecut chiar înainte ca acesta să plece spre școală. Surse apropiate anchetei spun că în clipa în care a realizat că este vizat, băiatul ar fi încercat să distrugă telefonul mobil, obiect considerat de anchetatori o probă esențială pentru clarificarea situației.

Din primele date ale anchetei reiese că adolescentul ar fi folosit instrumente informatice care au avut rolul de a deruta investigatorii, ascunzându-i identitatea reală. Acest tip de tehnică este folosit frecvent în mediul online pentru a masca sursa inițială a mesajelor, însă specialiștii din cadrul structurilor cibernetice au reușit să identifice urmele digitale care au condus la stabilirea unui suspect.

Ancheta are mai multe direcții: stabilirea cu certitudine a identității celui care a trimis mailurile, înțelegerea motivației din spatele acestor acțiuni și evaluarea gradului de pericol real la care au fost expuse instituțiile vizate. Dacă se va dovedi că adolescentul a acționat singur, atunci cazul va fi tratat din perspectiva unei amenințări interne generate de un minor cu probleme psihologice. În schimb, dacă investigațiile arată că acesta a fost doar o piesă într-un mecanism mai amplu sau că a fost manipulat de alte persoane, ancheta ar putea lua o turnură mult mai complexă.

În ultimele zile, sute de părinți și cadre didactice au trăit cu neliniștea provocată de valul de mesaje, în timp ce activitatea normală din multe școli și grădinițe a fost perturbată. Spitalele incluse pe lista amenințărilor au fost nevoite să pună în aplicare proceduri de verificare, fapt care a îngreunat temporar ritmul de lucru.

