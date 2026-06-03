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Cine este bărbatul care i-a schimbat complet viața Nicoletei Nucă. Povestea lor a început cu un simplu mesaj

De: Alina Drăgan 03/06/2026 | 16:57
Cine este bărbatul care i-a schimbat complet viața Nicoletei Nucă. Povestea lor a început cu un simplu mesaj
Cine este bărbatul care i-a schimbat complet viața Nicoletei Nucă /Foto: Instagram
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În ultimii ani, viața Nicoletei Nucă s-a schimbat radical. Atât traseul profesional, cât și personal au purtat-o într-o altă direcție, iar artista este acum mai fericită ca niciodată. Multe dintre schimbările pozitive i se datorează și logodnicului acesteia. Cine este bărbatul care i-a schimbat complet viața Nicoletei Nucă?

Bărbatul care a adus schimbarea în viața Nicoletei Nucă se numește Bogdan Anton și este la rândul său artist. Povestea de dragoste dintre ei a început timid, cu câteva schimburi de mesaje și a evoluat frumos, natural. Acum cei doi sunt logodiți și se bucură de relația lor.

Bogdan Anton a determinat-o pe Nicoleta Nucă să facă multe schimbări pozitive în viața sa, iar acum artista se bucură din plin de tot ceea ce viața îi oferă. Cei doi s-au retras într-o zonă liniștită, departe de agitația marilor orașe, și își trăiesc povestea de dragoste în liniște.

Cine este bărbatul care i-a schimbat complet viața Nicoletei Nucă

Recent, Nicoleta Nucă a fost invitată în cadrul podcast-ului realizat de Jorge, iar acolo a dezvăluit cum a început povestea de dragoste dintre ea și logodnicul său. Se pare că aceștia s-au întâlnit pentru prima dată într-un cadru profesional, la repetițiile pentru muzicalul Shrek.

La acea vreme, Nicoleta Nucă se bucura de viața de femeie singură, așa că nu i-a acordat inițial prea multă atenție. El a fost cel care a remarcat-o și tot el a fost cel care a făcut primul pas. A inițiat un schimb de mesaje, iar încă de la primele discuții artista a simțit o conexiune aparte. De acolo povestea lor a evoluat frumos, iar acum toată lumea așteaptă să facă și pasul cel mare.

„În cadrul musicalului Shrek (n.r. și-a cunoscut logodnicul). E muzician, este clarinetist. Bogdan îl cheamă. El m-a văzut. Eu sunt și de modă veche, adică nu o să mă vezi vreodată că mă atârn de vreun bărbat dacă îmi place de el. Nu fac asta. Mie îmi place bărbatul să fie bărbat, să vină el cu primul pas.

El mi-a scris, m-a văzut la repetiții. Eu, în perioada aia, nu mă uitam nici stânga-dreapta, eram atât de bucuroasă de proiectul Shrek, de lucrurile care se întâmplau în momentul ăla, că eram liberă cumva, relaxată, ieșeam foarte mult cu prietenele. Mă bucuram, efectiv, de etapa respectivă din viața mea și nu mă uitam în stânga-dreapta la băieți.

Ei, uite că el m-a văzut la repetiții, mi-a scris, s-a băgat în seamă așa finuț, drăguț. De acolo, am început să vorbim și nu știu, o să sune clișeic, am simțit că ne cunoaștem. Din felul în care vorbeam, din schimbul de replici pe care îl aveam continuu, felul în care răspundeam unul altuia.

Mi-am dat seama că există clar o compatibilitate mai mare decât în mod normal. A fost un mers super natural al lucrurilor. El a venit cu niște elemente de spontaneitate. Până în momentul respectiv, bărbații din viața mea au fost destul de clasici”, a povestit Nicoleta Nucă.

 

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Cum a petrecut Nicoleta Nucă la 32 de ani. Altele fug în Maldive, ea nici n-a vrut să audă: „Au fost prea multe schimbări”

 

Foto: Instagram

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