Nicoleta Nucă, la un pas să renunțe la muzică din cauza depresiei: „Nu eram bine, în general”

Nicoleta Nucă a intrat în atenția publicului odată cu participarea la X Factor România, unde a impresionat rapid prin vocea ei caldă și prezența scenică greu de trecut cu vederea. De acolo, drumul ei în muzică a început să prindă contur și a ajuns imediat la inimile fanilor. A lansat piese care au prins bine la public, mai ales în zona pop-dance, cu refrene ușor de ținut minte și vibe pozitiv. Melodii precum „Nu sunt” sau „Amintiri” au arătat că știe să combine sensibilitatea cu energia comercială, iar vocea ei adaugă mereu o notă autentică. Astăzi, artista a spus da provocării noastre și a răspuns la un set de întrebări.

Nicoleta Nucă a vrut să renunțe la carieră

Ca orice artist, Nicoleta Nucă a întâmpinat și momente de cumpănă, momente în care a vrut să își pună cariera pe pauză, dar a găsit o cale să depășească orice situație și să se întoarcă pe scenă, în fața oamenilor care o admiră.

CANCAN.RO: Ai avut vreun moment în care ai vrut să renunți la cariera ta?

Nicoleta Nucă: Da, a existat un moment. Când eram în depresie și nu eram bine în general, dar după mi-am revenit.

Ca orice om, Nicoleta Nucă are și anumite părți necunoscute de public.

CANCAN.RO: Ce nu știe lumea despre tine, dar ți-ai dori să afle?

Nicoleta Nucă: Că sunt un om foarte blând și bun și foarte sociabil cu oamenii mai apropiați. Eu sunt mai introvertită și atunci oamenii își fac impresia că sunt rece, ezitantă, neprietenoasă, iar de fapt nu este adevărat.

CANCAN.RO: Care a fost cea mai impulsivă decizie pe care ai luat-o vreodată?

Nicoleta Nucă: Nu am, eu sunt foarte rațională și gândesc totul și cântăresc totul foarte mult.

CANCAN.RO: Dacă ai putea într-o zi să-ți schimbi viața sau cariera cu un coleg celebru, cine ar fi?

Nicoleta Nucă: Beyoncé, ce să mai.

CANCAN.RO: Care este cea mai mare realizare a ta cu care te mândrești în tăcere și pe care nu o expui prea mult?

Nicoleta Nucă: În ceea ce privește cariera, cred că majoritatea se știu deja. Nu am niciuna pe care să nu o știe lumea.

CANCAN.RO: Care este momentul din viața ta pe care l-ai retrăi dacă ai putea?

Nicoleta Nucă: Nu am unul pe care să vreau să-l retrăiesc; l-am trăit la momentul potrivit.

CANCAN.RO: Dacă ai avea propria ta emisiune, care ar fi primul invitat și ce întrebare i-ai pune?

Nicoleta Nucă: Probabil ar fi o emisiune despre sănătate, umanitate, empatie, ceva cu adevărat de calitate, și aș invita specialiști din diverse domenii, ca să abordăm diferite teme, pentru ca oamenii să le cunoască.

Întrebările noastre au mers și spre o direcție puțin mai sensibilă și am aflat de la Nicoleta Nucă când este cu adevărat ea, în momentul în care este în fața oamenilor, pe scenă sau în spatele ușilor închise.

CANCAN.RO: Când simți că ești cu adevărat tu? Pe scenă, în fața camerei sau când se sting luminile?

Nicoleta Nucă: Sunt eu și pe scenă, dar sunt tot eu și acasă. Nu pot să zic că mint în vreun fel sau că joc un rol când sunt în societate, mereu am încercat să fiu cât se poate de autentică și naturală, eu însămi în toate contextele.

