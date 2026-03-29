Acasă » Știri » Cine este Dragoș, bărbatul cu care Raluca Arvat s-a iubit timp de 5 ani. Povestea de dragoste pe care a ținut-o departe de lumina reflectoarelor

De: Elisa Tîrgovățu 29/03/2026 | 12:53
Cine este iubitul misterior al Ralucăi Arvat / Sursa foto: Social media

Raluca Arvat a trăit o poveste de dragoste discretă timp de cinci ani alături de un bărbat misterios, o relație care s-a încheiat la fel de discret, fără scandaluri, declarații emoționante sau reproșuri publice. Știrista a ales să păstreze motivele despărțirii pentru sine, iar la scurt timp a întâlnit pe Bogdan, alături de care a devenit mamă.

Bruneta și-a petrecut două decenii prezentând știrile sportive la PRO TV. Însă, în 2016 a ales să facă un pas înapoi de la pupitrul postului din Pache Protopopescu, după ce a devenit mamă. Ulterior, și-a reluat cariera care a făcut-o cunoscută, păstrând însă viața personală departe de lumina reflectoarelor.

Cine este iubitul secret cu care a avut o relație de 5 ani

Dragoș, bărbatul care a făcut parte din viața Ralucăi Arvat timp de cinci ani, a rămas o prezență discretă și misterioasă. Într-un interviu mai vechi, știrista a menționat doar câteva persoane importante pentru ea: mama, sora, prietenii apropiați și Dragoș.

El era un personaj din lumea mondenă, dar evita interviurile și aparițiile publice. Raluca nu a oferit niciodată detalii despre relația lor. Cei doi apăreau împreună foarte rar, doar la evenimente mondene, păstrând discreția absolută.

„Eu am preferat întotdeauna să am o viață discretă. Eu îmi trăiesc viața pentru mine însămi și pentru cei din familie, fiindcă experiențele și amintirile frumoase sau mai puțin frumoase pe care le adun, în viață, sunt ale mele. Și nu fac paradă cu ele. Nu fac ceva doar ca să am ce povesti sau ca să mă pot lăuda. Poate de asta sunt considerată o persoană retrasă”, declara în urmă cu ceva timp Raluca Arvat, pentru Viva.

Sursa foto: Instagram

Unul dintre rarele momente în care Raluca Arvat a oferit detalii despre relația sa cu Dragoș a fost după o vacanță în Washington, unde el se afla pentru o bursă MBA. Cei doi nu se mai văzuseră timp de patru luni și au petrecut împreună Crăciunul și Revelionul, doar în intimitatea lor.

În timpul vacanței, cei doi au explorat muzee, Casa Albă, grădina zoologică și universitatea unde Dragoș urma cursurile MBA. Au aprins lumânări de Crăciun și s-au bucurat de concertele festive. Raluca mărturisea că totul a fost „extrem de romantic”.

Relația i-a purtat și la Berlin, în perioada Campionatului Mondial. Deși nu au reușit să prindă bilete la finală, au trăit atmosfera meciului pe Aleea Fanilor, înconjurați de mii de suporteri.

După despărțire, Raluca Arvat l-a cunoscut pe cel care a făcut-o mamă

Relația dintre Raluca Arvat și Dragoș s-a încheiat în 2007. La scurt timp, știrista a fost văzută în compania lui Bogdan, tatăl copilului ei.

 „Eu și Bogdan ne-am dorit să devenim părinți. Tudor este minunea noastră de cinci ani și jumătate”, mărturisea Raluca pentru Viva, în urmă cu șase ani.

Tags:

Recomandarea video

