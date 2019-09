Cine este femeia cu care a fost surprins fostul soț al Elenei Ionescu: ”E domnişoara asistentă cu care el a…”

Cine este femeia cu care a fost surprins fostul soț al Elenei Ionescu. Artista a dezvăluit adevărul gol-goluț.

După doar câteva zile de la divorțul oficial, Dragoș, fostul soț al Elenei Ionescu a fost surpins prin oraş cu o femeie misterioasă. Toată lumea credea că este vorba despre o nouă cucerire, însă adevărul este altul. Tânăra cu care a fost surprins Dragoș este de fapt o fostă iubită cu care a avut o relație înainte de a o cunoaște pe Elena.

“E fosta lui iubită. Căsnicia asta a unit oamenii. Dacă asta a fost menirea mea… E domnişoara asistentă cu care el a fost înaintea mea. Poate uneori e bine să se întâmple nişte lucruri ca să îţi dai seama de situaţii.. Am ajuns aici pentru că probabil a fost cel mai bine pentru amândoi. Căsnicia cu mine a unit două persoane care şi-au dat seama că sunt potriviţi. Doamne ajută să fie fericiţi! Povestea e lungă…”, a declarat Elena Ionescu la o emisiune tv.

Dragoș Stanciu, despre divorțul de Elena Ionescu

“Da, este adevărat. Urmează să se finalizeze divorţul. (…). Pur şi simplu, aşa a fost să fie. Am stabilit amândoi că este mai bine să ne separăm. Sincer, nu am nici eu un motiv anume. Aşa a fost să fie. Probabil că s-a stins…. ne-am aprins repede şi ne-am stins la fel de repede, glumesc îţi dai seama. Vom rămâne în relaţii foarte bune pentru cel mic. (…). Am vorbit de mai multe ori. Am stat şi ne-am gândit amândoi. Totul este ok şi vom rămâne ok pentru cel mic”, a declarat Dragoș Stanciu la o emisiune TV.