Cine este Mihaela, femeia acuzată că și-a ucis fiica de 13 ani. Detalii cutremurătoare despre caz

O crimă urmată de sinucidere a șocat comunitățile de români din țară și din Italia. Mihaela Belecciu, o româncă de 39 de ani stabilită în Torino, și-a ucis fiica de 13 ani și ulterior s-a sinucis. Scena macabră a fost descoperită de cealaltă fiică a femeii, o adolescentă de 19 ani.

Nenorocirea s-a petrecut duminică, 21 iunie, în Torino, într-un bloc de locuințe de pe strada Domodossola nr.66, unde Mihaela și Isabella Cojocaru, fiica ei de 13 ani, au fost găsite fără viață în apartamentul în care locuiau împreună. Potrivit informațiilor din presa locală, este vorba despre o crimă urmată de sinucidere.

Românca de 39 de ani și-a ucis fiica, apoi s-a spânzurat de cadrul patului. Scena macabră a fost descoperită de fiica cea mare, o adolescentă de 19 ani, care a suferit un atac de panică în momentul în care și-a găsit mama și sora în locuință. În momentul descoperirii, copila de 13 ani încă trăia, însă eforturilor depuse de echipele de salvatori ajunse la fața locului au fost în zadar.

Mihaela nu ar fi putut trece peste despărțirea de soțul ei

Prima ipoteză a anchetatorilor din Italia este că Mihaela ar fi trecut printr-o perioadă dificilă din punct de vedere emoțional după divorțul de soțul ei, Mihai. Despărțirea ar fi avut loc în urmă cu doar câteva luni, iar românca ar fi trecut printr-un episod de depresie. Fostul soț al Mihaelei s-ar afla în România în aceste momente.

„Nu am auzit nicio ceartă, nu am auzit niciodată niciun țipăt, chiar dacă puteam vedea că mama nu își revenise încă după despărțire; era mereu tristă”, au declarat vecinii despre Mihaela Belecciu, potrivit ansa.it.

Autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care a avut loc tragedia. Mihaela nu a lăsat niciun mesaj de adio, însă anchetatorii speră să găsească indicii în telefonul acesteia, încercând să reconstituie ultimele ore din viața celor două.

Familia Mihaelei era cunoscută în comunitatea de români din Torino, vecinii acestora ar fi remarcat faptul că, în ultima perioadă, românca era abătută și părea tot mai copleșită de problemele emoționale.

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