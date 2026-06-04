Cine este Rebecca Toma de la Insula Iubirii 2026. Ce intervenții estetice are fosta concurentă descalificată de la „Casa iubirii”

De la iubire la despărțire este doar un singur pas, iar Rebecca Toma l-a făcut! Fosta concurentă care își căuta jumătatea în cadrul emisiunii „Casa iubirii” de la Kanal D a sărit în grădina concurenței și a trecut la despărțit cupluri. Bruneta focoasă a acceptat să fie una dintre ispitele feminine din sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii”, de la Antena 1.

Cine este Rebecca Toma de la Insula Iubirii

Tânăra în vârstă de 24 de ani este din Craiova, dar a crescut în Italia. A revenit în România alături de mama sa, după ce părinții au decis să se despartă. A absolvit Facultatea de Jurnalism din București, oraș în care și locuiește. Dorința ei arzătoare este să își construiască o carieră în domeniul media, de care este foarte pasionată.

„Am ales să rămân în București. Aici am mai multe colaborări, pentru planul profesional mai mult am ales să rămân. O să mă mai întorc și în Craiova, pentru că e orașul de unde eu sunt și am și eu prietene, familie acolo etc. Dar, în majoritatea timpului, o să mă găsiți la București”, a mărturisit Rebecca în februarie 2025, la câteva luni după descalificarea de la „Casa iubirii”.

Este o prezență constantă și pe rețelele sociale, unde este creatoare de conținut. Cu toate că nu privește „influencereala” ca un job în sine, își ține mereu fanii la curent cu viața sa și le postează diverse coduri promoționale.

Rebecca Toma, fostă concurentă la „Casa iubirii”

Bruneta nu este străină de lumea televiziunii! Aceasta a participat în cadrul emisiunii „Casa iubirii”, de la Kanal D, unde își căuta jumătatea. Rebecca a mărturisit atunci că își dorește un partener responsabil și romantic.

Pentru ea, căsătoria este un pas extrem de important pe care îl va face în momentul în care va întâlni omul potrivit. Datorită personalității sale puternice, a devenit una dintre cele mai vulcanice concurente din cadrul sezonului trei.

Întrebată de un fan dacă ar mai participa la alt sezon, Rebecca a fost vehementă: „Sincer, nu! Consider că am trăit experiența la maximum.”

Rebecca, eliminată de la „Casa iubirii”

Se pare că temperamentul vulcanic a fost cel care i-a scurtat drumul în cadrul emisiunii de la Kanal D. Rebecca Toma a fost descalificată de la „Casa iubirii” după o ieșire agresivă pe care a avut-o față de Criss, dar și din cauza unui clip viral în care a apărut alături de fostul ei iubit.

După ce Criss i-a spus brunetei niște lucruri care au deranjat-o profund, Rebecca a fost gata-gata să sară la bătaie! Acest lucru nu a fost pe placul producătorilor, care au decis să o descalifice. Regulamentul emisiunii interzice altercațiile fizice sau verbale. Concurenții nu au voie să se întâlnească între ei sau cu alte persoane de sex opus în afara show-ului.

„Am luat niște decizii extrem de importante pentru noi și pentru toate persoanele implicate. Incidentul de astăzi ne-a ajutat să grăbim decizia pe care urma să ți-o spun abia în Gală. Modalitatea în care Rebecca s-a comportat azi dimineață este inacceptabilă pentru noi. Te-am înțeles de fiecare dată, dar este prea mult, a fost prea mult pentru această emisiune. Mi-aș fi dorit să se termine frumos, dar, din păcate, se termină aici, acum. Rebecca, ești descalificată și te rog să părăsești „Casa iubirii””, i-a spus Andreea Mantea Rebeccăi în septembrie 2024.

Rebecca Toma își dorește doi copii

După apariția la „Casa iubirii”, bruneta a adunat un public impresionant pe rețelele sociale. În cadrul unei ședințe de Q & A, un fan a întrebat-o în 2025 unde se vede peste cinci ani. Fosta concurentă a fost cât de poate de francă:

„Fericită, căsătorită și cu un copil sau doi”, a scris aceasta la InstaStory.

Ce operații estetice are Rebecca Toma

Ispita feminină de la Insula Iubirii 2026 nu duce lipsă de vizite la cabinetul medicului estetician. Aceasta are o operație la nivelul bustului și o rinoplastie. Rebecca le-a mărturisit fanilor că sunt modificări de ordin fizic pe care și le-a dorit enorm și care i-au oferit mai multă încredere în sine. Ba mai mult, fanii au complimentat-o și i-au spus că seamănă cu Daniela Crudu.

„Chiar semeni cu Cruduța!” „Îți ador transformările!” „Cruduța, semeni mult cu ea”, sunt câteva dintre mesajele postate de admiratorii ei.

La nivelul feței, tânăra a avut mai multe proceduri non-invazive, printre care acid hialuronic în buze. În urmă cu un an, tânăra își anunța fanii că a decis să își topească acidul, dar fără să își motiveze decizia.

„Îmi topesc tot acidul din buze. O să vă fac un TikTok special cu toată experiența mea. Dacă aveți întrebări puteți să le scrieți jos ca să vă răspund la ele în videoclipul pe care o să-l postez atunci”, le-a transmis Rebecca urmăritorilor săi, în octombrie 2025.

Ce simbolizează tatuajul Rebeccăi Toma

La începutul anului 2025, la 3 luni de la descalificarea ei de la „Casa iubirii”, bruneta și-a făcut un tatuaj. Aceasta a ales să își deseneze „999” în zona coapselor și le-a explicat ce simbolizează pentru ea tatuajul.

„A venit timpul să renunți la ceea ce nu îți mai servește”, a postat ea în mediul online în ianuarie 2025.

Fanii au speculat la vremea respectivă că gestul ei are legătură cu Antoni, tânărul cu care Rebecca a avut o legătură intensă în cadrul emisiunii de la Kanal D.

Rebecca Toma și Antoni, relație cu năbădăi

Cei doi foști concurenți de la „Casa iubirii” au avut parte de o relație cu împăcări, despărțiri și acuzații de violență. În ciuda faptului că fanii le spuneau că le stă bine împreună, Rebecca Toma și Antoni nu au putut face relația să funcționeze. Așa că au decis să se despartă definitiv, dar au rămas în relații bune de dragul publicului pe care și l-au format.

„Nu este nimic între noi, nu am avea de ce să nu intrăm în meciuri, mai ales pentru voi care ne-ați susținut atâta timp. Nu ne urâm, suntem ok unul cu altul, dar nu ne împăcăm”, a dezvăluit Rebecca, după ce Antoni a ieșit din meciul cu ea de pe TikTok.

Antoni, ușurat că Rebecca a fost descalificată

Cu câteva zile înainte să intre în meciul de pe TikTok menționat mai sus, Antoni a fost invitat în cadrul podcast-ului Biancăi Comănici, și ea fostă concurentă a emisiunii de la Kanal D. Acesta a mărturisit, în noiembrie 2024, că nu are de gând să mai reia discuțiile cu Rebecca Toma.

„Nu am reluat discuțiile cu Rebecca. Nu ne urmărim, nu am nici cel mai mic gând. Am ajuns cu Rebecca într-un punct în care îmi doream de mult timp: fiecare pe drumul lui, ca și cum nici nu ne-am fi cunoscut. Pur și simplu așa este mai bine, au fost foarte multe momente când încercam să mă detașez. Faptul că nu am mai văzut-o m-a ajutat și pe mine în procesul de vindecare, dar și pe ea”, a mărturisit Antoni.

Rebecca, bătută de Antoni?!

În luna martie 2025, bruneta își șoca fanii din mediul online cu o declarație ireală: a susținut că Antoni a agresat-o și că are certificat de la IML cu care să își susțină acuzațiile. Fanii au văzut-o cu vânătăi pe braț, dar Rebecca nu a dorit să le detalieze modul în care le-a obținut. După care s-a răzgândit și a povestit în mediul online ce a pățit.

„Ia vedeți ce e aici (n.r. vânătaia). Ia uitați! Mă întreabă cineva de ce nu am fost la poliție. Am fost la poliție, eu am medico-legal scos. El nu știe, că nu s-a așteptat. Nu știu dacă va amintiți, dar a apărut o poză cu mine la un moment dat, înainte să mă operez, în care se vedea o vânătaie pe brațul meu și a luat tot internetul foc: „De unde vânătaia, cine a bătut-o pe Rebecca?”. În primul rând, eu nu am vrut să se vadă vânătaia respectivă, eu când făceam live-ul vorbeam așa și eram cu prietena mea acasă la mine și efectiv m-a strigat și din instinct m-am întors. Am vrut să rezolv chestia asta pe alte căi”, a spus Rebecca în mediul online.

Din fericire, în momentul în care presupusa altercație s-ar fi produs, Rebecca era însoțită de o prietenă care a aplanat conflictul. Tânăra a locuit câteva zile împreună cu cei doi foști concurenți de la „Casa iubirii” și a reușit să calmeze spiritele.

„Îmi zice acum cineva că el e live și zice că nu m-a bătut. Vă dați seama. Ba da, s-a întâmplat asta, chiar cu prietena mea în casă la noi. Prietena mea, Isa, a venit la București și a stat cu noi în casă… și dacă nu era prietena mea să se bage, cine știe unde ajungeam”, a mai spus fosta concurentă.

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