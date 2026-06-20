Cine este Rose-Marie, de fapt, dansatoarea Andreei Marin de la „Surprize, surprize” care s-a iubit în secret cu Nuțu Cămătaru

Documentarul serial „Cămătarii” a adus la lumină numeroase dezvăluiri din viața lui Nuțu Cămătaru. Printre cele mai controversate mărturii ale liderului interlop au fost cele legate de femeile frumoase din showbiz cu care acesta s-a iubit. Printre ele se pare că s-a numărat și Rose Marie Florescu, celebra dansatoare a Andreei Marin de la „Surprize, surprize”.

Nuțu Cămătaru a vorbit deschis despre stilul său de viață și despre una dintre slăbiciunile sale. Acesta susține că nu a consumat alcool și nu a fumat niciodată, fiind mereu o persoană disciplinată și atentă la sănătatea sa, însă, în același timp, a recunoscut că a avut o slăbiciune pentru femeile frumoase. Printre altele, acesta a dezvăluit că s-a iubit și cu dansatoarea Rose-Marie.

„N-am băut și n-am fumat niciodată! Am făcut toată viața sport, dar am un viciu: îmi plac femeile și nu mă pot plânge, am fost întotdeauna înconjurat de cele mai frumoase fete. Am fost și eu, și Sile cu femei celebre: Nicoleta Luciu, Rose-Marie, care dansa la „Surprize, Surprize!”, pentru Andreea Marin, și multe altele! Păi, Elena Ioniță (n.r.- una dintre membrele trupei DeCorazon și actrița de telenovele) a zis că-i logodnica mea, dar n-a fost! Nu mai am nicio treabă. Am fost în 2003. Era domnișoară. Păi a cui să spună că e logodnica? A lui Vasile de pe uliță?! Dacă nu zicea că-i logodnica lui Nuțu Cămătaru, cine mai auzea de ea?!”, a declarat Nuțu Cămătaru.

Cine este Rose-Marie, de fapt, dansatoarea Andreei Marin de la „Surprize, surprize”

Rose Marie Florescu, cea care se pare că s-a iubit în secret cu Nuțu Cămătaru, este o fostă dansatoare, fotomodel și personalitate TV din România, care a devenit cunoscută la începutul anilor 2000. Blondina a ajuns în atenția publicului larg după ce a făcut parte din corpul de balet al celebrei emisiuni moderate de Andreea Marin la TVR 1.

De asemenea, aceasta a activat ca fotomodel, participând la diverse prezentări de modă și ședințe foto de profil. Iar în anul 2011a participat la emisiunea „Vaporul Iubirii” difuzată de Antena 1.

După perioada de maximă expunere în showbiz-ul autohton, s-a retras treptat din lumina reflectoarelor și a devenit mămică. Aceasta are o fetiță pe nume Rosabela, născută din relația cu fostul ei partener, Dragoș Tudor.

După retragerea din lumina reflectoarelor, Rose-Marie s-a orientat către domeniul afacerilor și a devenit antreprenor. Aceasta administra un salon de înfrumusețare împreună cu sora ei. În prezent, blondina a ajuns la vârsta de 49 de ani și se ține departe de atenția publică.

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