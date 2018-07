Cine este Ștefan Manolache, fiul unui consilier județean din Iași, inculpat într-un dosar de crimă organizată! A fost cuplat cu Silvia de la “Bravo, ai stil!”

Luat în vizor de polițiștii de la crimă organizată, Răzvan Ștefan Manolache este cunoscut în lumea mondenă din România ca Ștefan Manolache, dar și drept “Prinţişorul taxiurilor”, datorită afacerii prospere pe care tatăl său o deține în Iași. Printre vedetele care i-au intrat în grații se numără Silvia Popescu, câștigătoarea de la “Bravo, ai stil! All Stars”, fata Catincăi Roman și Adela Tecuceanu de la “Bravo, ai stil!”.

Relația dintre Ștefan Manolache și Silvia de la “Bravo, ai stil!” se numără printre cele mai complicate din showbiz-ul mioritic. Cei doi s-au despărțit la sfârșitul anului trecut, iar luna trecută, ei au fost surprinși în tandrețuri. Mai mult, între fiul lui, Mircea Manolache, un controversat politician din Iași, are o relație foarte apropiată cu fiica Silviei Popescu.

“Poftim cultura!!!! @maserevolette @silviaoanapopescu81 ????” este mesajul scris de Ștefan Manolache la sfârșitul lunii trecute pe Facebook, unde a urcat o poză cu fiica Silviei Popescu de la “Bravo, ai stil!”.

La începutul acestui an, Ștefan Manolache și Adela, fostă concurentă de la “Bravo, ai stil!”, au traversat o perioadă de despărțiri și împăcări. În cele din urmă, ei au decis că este mai bine să meargă pe drumuri separate în viață.

Fiul politicianului din Iași și-a revenit repede și după această despărțire. În primăvara acestui an, el a plecat în vacanță în Spania cu Calina Roman.

“Prinţişorul taxiurilor” s-a iubit și cu bloggeriţa Ioana Grama

Fiul consilierului județean Mircea Manolache s-a iubit și cu îndrăgita bloggeriţă Ioana Grama. Povestea lor de iubire nu a durat însă prea mult timp.

“(…) vreau să vă spun că am fost înşelată. Eu sunt foarte conştientă de faptul că multe dintre lucrurile frumoase care mi se întâmplă sunt datorită vouă, celor care mă urmăriţi, şi ştiu că sunteţi curioşi, aşa de fel, aşa că astăzi m-am gândit să vă spun nişte chestii. Este un sentiment nou pentru mine pentru că nu mi s-a mai întâmplat sau, cel puţin, nu am aflat până acum. Mi se pare că atunci când înşeli un om, s-o faci cu cap, să nu afle, pentru că, na, se mai întâmplă, dar dacă nu afli, eşti super Zen şi n-ai nicio treabă. Dar când afli şi vezi videouri şi poze şi te şochezi aşa… Fiecare îşi creează ce imagine vrea el, din păcate am o imagine aici în cap pe care nu pot să mi-o şterg deocamdată şi care mă scârbeşte, aşa, mă face să regret tot”, mărturisea Ioana Grama pritenilor virtuali anul trecut.

Bloggeriţa şi-a revenit însă repede după “trădare” şi a fost întâlnită de CANCAN.ro, site-ul numărul 1 din România, în compania unui puşti doldora de bani, cu o maşină sport de 180.000 de euro!