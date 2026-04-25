Cine ia 1.500 de lei de la stat anul acesta. Lista completă a românilor vizați

Cadrele didactice și angajații din sistemul de învățământ ar putea beneficia și în anul școlar și universitar 2025–2026 de sprijin financiar destinat dezvoltării profesionale, sub forma unei prime în valoare de 1.500 de lei. Inițiativa apare într-un proiect de act normativ aflat în prezent în consultare publică, care stabilește condițiile și mecanismul de acordare a acestui ajutor.

Conform documentului, sprijinul ar urma să fie acordat personalului activ din învățământul de stat, atât la nivel preuniversitar, cât și universitar. Sunt vizați profesorii, cadrele didactice auxiliare, dar și personalul universitar, inclusiv lectorii, asistenții și alte categorii implicate direct în procesul educațional. De asemenea, măsura se extinde și asupra personalului auxiliar din universități, ceea ce indică o abordare mai largă a sprijinirii sistemului educațional.

Lista completă a românilor vizați

Pentru implementarea măsurii, autoritățile responsabile ar urma să întocmească listele beneficiarilor într-un interval limitat de timp după adoptarea actului normativ. În cazul învățământului preuniversitar, centralizarea ar fi realizată la nivel național, în timp ce universitățile ar avea responsabilitatea de a stabili propriile liste, pe baza procedurilor interne, urmând ca acestea să fie ulterior agregate.

Sprijinul financiar nu va fi acordat în numerar, ci prin intermediul unor carduri speciale distribuite prin Poșta Română către unitățile de învățământ. Suma de 1.500 de lei va putea fi utilizată doar pentru anumite tipuri de cheltuieli considerate eligibile, în strânsă legătură cu activitatea didactică. O parte semnificativă din bani, mai exact minimum 65%, va trebui direcționată către cursuri de formare profesională, în timp ce restul va putea acoperi alte nevoi educaționale, cum ar fi achiziția de materiale de specialitate sau resurse necesare predării.

Lista completă a cheltuielilor permise nu este încă definitivă și urmează să fie stabilită printr-un act normativ ulterior. Această etapă este esențială pentru clarificarea modului în care pot fi utilizați banii și pentru evitarea eventualelor neclarități în rândul beneficiarilor.

În ceea ce privește calendarul, acordarea efectivă a sumelor ar putea începe în primăvara anului 2026. Beneficiarii vor avea la dispoziție o perioadă limitată pentru utilizarea fondurilor. Pentru personalul din învățământul preuniversitar, termenul limită ar urma să fie finalul lunii august 2026, în timp ce în mediul universitar perioada s-ar putea extinde până la sfârșitul lunii septembrie a aceluiași an.

