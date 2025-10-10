Cine primește pensia mai repede în octombrie 2025. Vești bune pentru acești seniori!

În luna octombrie, pensionarii care își primesc banii pe card vor avea parte de o surpriză plăcută. Pensiile vor intra mai devreme decât de obicei, după ce Casa Națională de Pensii a făcut deja transferurile către bănci, iar acestea urmează să vireze sumele în conturile beneficiarilor.

Aproximativ 2,5 milioane de români își primesc pensia direct pe card, iar în luna octombrie acești bani vor fi virați mai devreme decât de obicei. Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a transferat deja sumele către bănci, care urmează să le pună la dispoziția pensionarilor. Dacă, în mod normal, pensiile intră pe 12 ale lunii, anul acesta data coincide cu o duminică, motiv pentru care banii vor fi disponibili încă din vineri, 10 octombrie.

Pensionarii cu venituri de peste 3.000 de lei vor continua să achite contribuțiile sociale și impozitul aferent. Tot mai mulți aleg varianta plății pe card, evitând astfel așteptarea poștașului. În plus, aplicațiile bancare le oferă posibilitatea de a verifica rapid sumele disponibile și cheltuielile efectuate.

Ora exactă depinde de bancă și, uneori, chiar de zona în care locuiește pensionarul. În timp ce ING Bank și CEC BANK virează de regulă dimineața, BCR, BRD, Banca Transilvania și Raiffeisen Bank procesează plățile după-amiaza, între orele 14:00 și 17:00, uneori până la 18:00. UniCredit Bank virează în jurul orei 16:00.

Ce sumă poți retrage de la bancomat într-o singură zi

Limitele diferă de la o bancă la alta, dar în general se situează între 3.000 și 5.000 de lei. Dacă este nevoie de sume mai mari, clienții pot solicita mărirea plafonului prin aplicația bancară, un apel telefonic sau direct la ghișeu.

La Banca Transilvania, limita standard este 5.000 lei/zi, dar poate fi extinsă până la 9.000 lei.

La BCR, retragerile sunt limitate inițial la 3.000 lei, însă pot fi majorate până la 10.000 lei.

BRD stabilește limite personalizate, în funcție de client.

ING oferă una dintre cele mai mari limite inițiale, permițând retrageri de până la 15.000 lei pe zi.

