Bella Hadid, Kim Kardashian sau Kylie Jenner? Cine s-a îmbrăcat cel mai bine la Gala Met de anul acesta? Răspunsul ni-l dă Lucia Faur, una dintre cele mai importante stiliste din România. Școlită la New York și Paris, cu apariții pe coperta revistei Vogue Italia, Lucia analizează, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, top 10 cele mai importante ținute de la Gala Met 2022. Contul de instagram al Luciei Faur poate fi găsit AICI.

Gala sau Balul Met, denumită oficial Gala Institutului de Costume, este o strângere de fonduri dedicată Institutului de Costume din New York. Evenimentul marchează deschiderea expoziției anuale de obiecte vestimentare din cadrul institutului. De fiecare dată își fac apariția unele dintre cele mai mari staruri ale lumii, care mai de care îmbrăcate mai excentric.

CANCAN.RO a ales top 10 cele mai interesante ținute de anul acesta pentru a fi comentate de una dintre cele mai importante stiliste din România, Lucia Faur. Aceasta a apărut de mai multe ori pe coperta revistei Vogue Italia și este școlită la Paris și New York.

Vă prezentăm mai jos analiza amplă a Luciei Faur pentru cele mai interesante ținute de la Gala Met 2022.

Kylie Jenner a comemorat ultima ei colaborare cu designerul Virgil Abloh

La fiecare ediție, gala MET propune o temă, dar și un dress code. Anul acesta, tema a fost “In America: An Anthology of Fashion”, iar dress code-ul “gilded glamour”. Kylie Jenner a ales să se distanțeze de dress code și să respecte mai degrabă tema galei per ansamblu.

Prin urmare, apariția ei a fost neașteptată, însă aplaudată pentru omagiul oferit creatorului recent stins din viață. Kylie Jenner a purtat o creație semnată Off-White, mai exact Virgil Abloh, apariție prin care ea comemorează ultima sa colaborare cu unul dintre genialii designeri americani contemporani. Look-ul este unul actual, bine închegat, cu referințe evidente din cultura modei americane, dar și cu o fină trimitere la epoca opulentă ce definește dress code-ul galei.

Hailey Bieber a evocat ultimul show al lui Yves Saint Laurent

Una dintre aparițiile favorite ale serii, Hailey Bieber, a mizat pe o siluetă minimalistă impecabilă, pe un styling marcat de eleganță sublimă, pe un look ce onorează estetica emblematică a casei Saint Laurent, dar și stilul ei personal de zi cu zi, care excelează prin această notă de effortless-chic.

Ținuta readuce în scenă un moment consacrat în istoria modei, respectiv ultimul show al designerului Yves Saint Laurent, show în care Jerry Hall, poate cel mai renumit model al perioadei de referință, a purtat un styling foarte similar, styling care era la rândul sau un omagiu adus monumentalei Marlene Dietrich.

Emma Chamberlain a purtat o creație Nicolas Ghesquiere

Superstarul Youtube și ambasadoare a casei Louis Vuitton, Emma Chamberlain a purtat o creație semnată, desigur, Nicolas Ghesquiere (directorul de creație al Casei), creație ce i-a pus în valoarea silueta armonioasă, în timp ce a bifat dress code-ul serii prin detalii precum mânecile bufante, accentele cu volănașe, fustă cu trenă, și desigur prin tiară și bijuteriile vintage semnate Cartier, care au fost punctul culminant al look-ului său bine construit.

Bella Hadid a îmbinat elementele perioadei de referință cu stilul personal

O interpretare fabuloasă a dress code-ului galei, Bella Hadid a avut o apariție ce îmbină într-un mod genial elemente reprezentative ale perioadei de referință cu accente din stilul său personal și cu tendințele actuale. Body-ul din piele, ce reprezintă o alternativă plină de personalitate a corsetului – unul dintre laitmotivele stilistice ale epocii se alătură fustei cu trena, realizată integral din dantelă – un alt laitmotiv stilistic al epocii, într-un power look încărcat de senzualitate, look ce jonglează constant cu elementete delicate și cu elemente dure. Colierul din perle purtat ca brățară în jurul gleznei reprezintă cireașa de pe tort.

Maude Apatow, eleganță clasică și senzualitate sublimă

Protagonista serialului Euphoria, Maude Apatow a optat pentru un look foarte apropiat de referințele emblematice ale decadei, iar această siluetă marcată de eleganță clasică o prinde excelent. Rochia, semnată Miu Miu, urmărește îndeaproape linia corpului său, iar jocul de transparențe oferă o notă de senzualitate sublimă. Vedeta ținutei este un impresionant colier semnat Cartier, care, alături de zona de beauty, completează într-o manieră impecabilă apariția sa la gala MET.

Kim Kardashian a mizat pe rochia lui Marilyn Monroe

Kim ne-a obișnuit deja cu aparițiile sale monumentale și lipsite de greșeli stilistice, de ceva vreme încoace, iar gala MET a fost mereu un bun prilej pentru ea să facă un statement prin ținutele pe care le etalează. Anul acesta, ea a optat pentru faimoasa rochie purtată de Marilyn Monroe în ziua în care i-a cântat “La mulți ani” președintelui John F. Kennedy în 1962, rochie care are o valoare istorică atât de impresionantă încât este până astăzi cea mai scumpă rochie vândută la licitație.

Fiind atât de valoroasă, de prețioasă și de fragilă, Kim a avut posibilitatea să o poarte pe covorul roșu doar preț de câteva momente, după care a schimbat-o cu replica. Pe lângă greutatea istorică a apariției în sine, desigur că stylingul îi vine fără de cusur, întrucât îi conturează silueta armonios și o îmbracă în senzualitate și glamour.

Amber Valletta, vintage rafinat

Amber Valletta a pășit pe covorul roșu cu un look compus din elemente vintage extrem de rafinate și de prețioase. Apariția este sinonimă cu opulența perioadei de referință a Galei Met, ea fiind îmbrăcată în strălucire din cap până în picioare. Postura oferită de croiul bustului cu umeri structurați și decolteu adânc, alăturat fustei conice ce cade în valuri aurii pe silueta armonioasă a actriței, creează o apariție realmente spectaculoasă.

Shalom Harlow, styling cu accente dramatice

Supermodelul anilor ’90 Shalom Harlow poartă o creație Ralph Lauren prin care celebrează măreția designerului american, dar și extravaganța decadelor ce dau dress code-ul acestei noi ediții ale Galei Met. Jocul de contraste atât în plan cromatic, cât și în ceea ce privește volumetriile creează un efect spectaculos. Silueta statuară îi face cinste, iar funda cu proporții exagerate adaugă un accent dramatic stylingului.

Janelle Monae celebrează puterea femeilor

Opulență cu note futuristice, îmbrăcate într-o alură exuberantă – cam acestea sunt valorile ce definesc stylingul propus de designerul Ralph Lauren pentru apariția lui Janelle Monae la gala MET de anul acesta. Elementul de excepție al ținutei este fabuloasa cagulă îmbrăcată în cristale, piesă care cumva celebrează puterea femeilor ce în 1869 câștigau dreptul la vot și libertatea de a evolua către cote fără limite.

Stromae, creație proprie cu mari valențe stilistice

Artistul belgian își face debutul pe covorul roșu al Galei Met într-o creație proprie cu mari valențe stilistice. Paul van Havre, cunoscut ca Stromae, a purtat un set din tartan bleumarin compus din salopetă și o jachetă-hibrid ce reunește liniile sacoului formal cu cele ale elegantelor cape. Broderia romantică, precum și accesoriul de la baza gulerului cămășii fac referire la emblemele decadelor ce reprezintă dress code-ul galei de anul acesta.