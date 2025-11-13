Acasă » Știri » Cine sunt vedetele de la PRO TV care au apărut alături de Oana Gheorghiu, deși susține că nu a plătit pentru imagine

Cine sunt vedetele de la PRO TV care au apărut alături de Oana Gheorghiu, deși susține că nu a plătit pentru imagine

De: Maria Roșca 13/11/2025 | 20:06
Cine sunt vedetele de la PRO TV care au apărut alături de Oana Gheorghiu, deși susține că nu a plătit pentru imagine

De când a devenit vicepremier în Guvernul lui Ilie Bolojan, Oana Gheorghiu a susținut că nu a plătit niciodată, absolut nicio vedetă, influencer sau persoană publică pentru a promova și pentru a atrage donații către asociația ”Dăruiește viață” – a cărei fondatoare este. Adevărul este cu totul altul. 

Oana Gheorghiu este fondatoarea asociației ”Dăruiește viață”. Vicepremierul lui Ilie Bolojan a fost acuzat că s-a folosit de anumite vedete și persoane influente din televiziune pentru a atrage fonduri, donații și publicitate în campaniile sale. Zvonurile au început să circule în spațiul public la scurt timp de la numirea sa în funcția de vicepremier.

Cine sunt vedetele de la Pro TV cu care Oana Gheorghiu s-a asociat

După ce a fost numită în funcția de vicepremier în Guvernul României, Oana Gheorghiu a transmis public un mesaj în care declară că niciodată nu a plătit persoane publice, vedete sau influenceri pentru a susține asociația ”Dăruiește viața” – a cărei fondatoare este.

„Spun și aici, limpede, adevărul: Niciodată, absolut nicio vedetă, influencer sau persoană publică care a susținut Dăruiește Viață nu a primit bani de la asociație. Toate campaniile au fost făcute pro bono, din dorința de a face bine”, a scris Oana Gheorghiu pe pagina de Facebook, după numirea sa ca vicepremier în Guvernul României.

Topul orașelor din România unde poți cumpăra cel mai ușor o locuință. Bucureștiul conduce clasamentul
Topul orașelor din România unde poți cumpăra cel mai ușor o locuință. Bucureștiul...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER

Ei bine, potrivit unei anchete a jurnaliștilor de la Gândul.ro, se pare că numele Oanei Gheorghiu a fost asociat cu vedete de la Pro TV care au promovat-o intens, ani la rând, una dintre ele fiind Paula Herlo. De asemenea, potrivit site-ului Dăruiește viață, Paula Herlo a ocupat funcția de Președinte Onorific al Asociației cu același nume – continuă să citești AICI ce legătura există între Oana Gheorghiu și Alex Dima, Marius Manole, Oana Pelea și Cristian Leonte.

Guvernul concubinilor din România: președintele, premierul și vicepremierul trăiesc în concubinaj, cu averea ”la secret”

Cine este Corneliu State, partenerul de viață al Oanei Gheorghiu. Are un job important și o avere pe măsură!

Tags:
Iți recomandăm
Gabi Tamaș a decis pe cine ar trimite la Asia Express! Numele lui te va surprinde: „Cred că ar trece cu ușurință peste greutăți”
Știri
Gabi Tamaș a decis pe cine ar trimite la Asia Express! Numele lui te va surprinde: „Cred că…
Motorina s-a scumpit! Cât costă acum 1 litru la pompă și care este cel mai sumbru scenariu pentru români
Știri
Motorina s-a scumpit! Cât costă acum 1 litru la pompă și care este cel mai sumbru scenariu pentru…
Atac brutal asupra unui livrator străin, în București. VIDEO
Mediafax
Atac brutal asupra unui livrator străin, în București. VIDEO
Decembrie 2025, reset pentru unele zodii. Se închid capitole de viață, altele se deschid
Gandul.ro
Decembrie 2025, reset pentru unele zodii. Se închid capitole de viață, altele se...
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de...
Descoperire ADN: Hitler ar fi avut Sindromul Kallmann. Ce este și cum afectează dezvoltarea sexuală
Adevarul
Descoperire ADN: Hitler ar fi avut Sindromul Kallmann. Ce este și cum afectează...
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o localitate exclusivistă, apoi a fugit lângă Napoli
Digi24
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni...
Țara care și-a învățat lecția: interzicerea alcoolului după-amiază poate avea consecințe economice grave
Mediafax
Țara care și-a învățat lecția: interzicerea alcoolului după-amiază poate avea consecințe economice grave
Parteneri
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
O primă victorie în instanță pentru Georgică Cornu în războiul pentru bani împotriva Marinei Almășan! Ce au decis judecătorii? „Nu suntem multumiți!”
Click.ro
O primă victorie în instanță pentru Georgică Cornu în războiul pentru bani împotriva Marinei Almășan!...
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură de atenția tuturor: „Este mascota școlii”
Digi 24
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură de...
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
Digi24
Vladimir Putin pregătește o invazie pe scară largă în Europa în 2029-2030, avertizează Volodimir Zelenski
Lista neagră a mașinilor SH: Care sunt cele mai periculoase și stricăcioase mașini la mâna a doua
Promotor.ro
Lista neagră a mașinilor SH: Care sunt cele mai periculoase și stricăcioase mașini la mâna...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ospătar, eu am cerut o friptură de porc cu os…
Samsung Galaxy Z TriFold va fi lansat luna viitoare, se zvonește. Când?
go4it.ro
Samsung Galaxy Z TriFold va fi lansat luna viitoare, se zvonește. Când?
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Descopera.ro
Ce a detectat Telescopul Webb în atmosfera unei planete îndepărtate?
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc video
Go4Games
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc...
Decembrie 2025, reset pentru unele zodii. Se închid capitole de viață, altele se deschid
Gandul.ro
Decembrie 2025, reset pentru unele zodii. Se închid capitole de viață, altele se deschid
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gabi Tamaș a decis pe cine ar trimite la Asia Express! Numele lui te va surprinde: „Cred că ar ...
Gabi Tamaș a decis pe cine ar trimite la Asia Express! Numele lui te va surprinde: „Cred că ar trece cu ușurință peste greutăți”
Motorina s-a scumpit! Cât costă acum 1 litru la pompă și care este cel mai sumbru scenariu pentru ...
Motorina s-a scumpit! Cât costă acum 1 litru la pompă și care este cel mai sumbru scenariu pentru români
Horoscop 14 noiembrie 2025. ZODIA care trebuie să aibă mare grijă la sănătate
Horoscop 14 noiembrie 2025. ZODIA care trebuie să aibă mare grijă la sănătate
Noi detalii despre moartea Andreei, după acuzațiile lui Igor Cuciuc la adresa familiei Botgros. Ce ...
Noi detalii despre moartea Andreei, după acuzațiile lui Igor Cuciuc la adresa familiei Botgros. Ce s-a descoperit la expertiza medico-legală
Un alt livrator nepalez a fost agresat în Bucureşti! Ce încerca să îi facă un tânăr de 20 de ...
Un alt livrator nepalez a fost agresat în Bucureşti! Ce încerca să îi facă un tânăr de 20 de ani. Trecătorii au intervenit imediat!
Dramă pentru Kim Kardashian! O persoană apropiată ar fi vrut să o ucidă
Dramă pentru Kim Kardashian! O persoană apropiată ar fi vrut să o ucidă
Vezi toate știrile
×