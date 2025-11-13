Cine sunt vedetele de la PRO TV care au apărut alături de Oana Gheorghiu, deși susține că nu a plătit pentru imagine

De când a devenit vicepremier în Guvernul lui Ilie Bolojan, Oana Gheorghiu a susținut că nu a plătit niciodată, absolut nicio vedetă, influencer sau persoană publică pentru a promova și pentru a atrage donații către asociația ”Dăruiește viață” – a cărei fondatoare este. Adevărul este cu totul altul.
Oana Gheorghiu este fondatoarea asociației ”Dăruiește viață”. Vicepremierul lui Ilie Bolojan a fost acuzat că s-a folosit de anumite vedete și persoane influente din televiziune pentru a atrage fonduri, donații și publicitate în campaniile sale. Zvonurile au început să circule în spațiul public la scurt timp de la numirea sa în funcția de vicepremier.
După ce a fost numită în funcția de vicepremier în Guvernul României, Oana Gheorghiu a transmis public un mesaj în care declară că niciodată nu a plătit persoane publice, vedete sau influenceri pentru a susține asociația ”Dăruiește viața” – a cărei fondatoare este.
„Spun și aici, limpede, adevărul: Niciodată, absolut nicio vedetă, influencer sau persoană publică care a susținut Dăruiește Viață nu a primit bani de la asociație. Toate campaniile au fost făcute pro bono, din dorința de a face bine”, a scris Oana Gheorghiu pe pagina de Facebook, după numirea sa ca vicepremier în Guvernul României.
Ei bine, potrivit unei anchete a jurnaliștilor de la Gândul.ro, se pare că numele Oanei Gheorghiu a fost asociat cu vedete de la Pro TV care au promovat-o intens, ani la rând, una dintre ele fiind Paula Herlo. De asemenea, potrivit site-ului Dăruiește viață, Paula Herlo a ocupat funcția de Președinte Onorific al Asociației cu același nume – continuă să citești AICI ce legătura există între Oana Gheorghiu și Alex Dima, Marius Manole, Oana Pelea și Cristian Leonte.
