Cine sunt vedetele de la PRO TV care au apărut alături de Oana Gheorghiu, deși susține că nu a plătit pentru imagine

De când a devenit vicepremier în Guvernul lui Ilie Bolojan, Oana Gheorghiu a susținut că nu a plătit niciodată, absolut nicio vedetă, influencer sau persoană publică pentru a promova și pentru a atrage donații către asociația ”Dăruiește viață” – a cărei fondatoare este. Adevărul este cu totul altul.

Oana Gheorghiu este fondatoarea asociației ”Dăruiește viață”. Vicepremierul lui Ilie Bolojan a fost acuzat că s-a folosit de anumite vedete și persoane influente din televiziune pentru a atrage fonduri, donații și publicitate în campaniile sale. Zvonurile au început să circule în spațiul public la scurt timp de la numirea sa în funcția de vicepremier.

Cine sunt vedetele de la Pro TV cu care Oana Gheorghiu s-a asociat

După ce a fost numită în funcția de vicepremier în Guvernul României, Oana Gheorghiu a transmis public un mesaj în care declară că niciodată nu a plătit persoane publice, vedete sau influenceri pentru a susține asociația ”Dăruiește viața” – a cărei fondatoare este.

„Spun și aici, limpede, adevărul: Niciodată, absolut nicio vedetă, influencer sau persoană publică care a susținut Dăruiește Viață nu a primit bani de la asociație. Toate campaniile au fost făcute pro bono, din dorința de a face bine”, a scris Oana Gheorghiu pe pagina de Facebook, după numirea sa ca vicepremier în Guvernul României.

Ei bine, potrivit unei anchete a jurnaliștilor de la Gândul.ro, se pare că numele Oanei Gheorghiu a fost asociat cu vedete de la Pro TV care au promovat-o intens, ani la rând, una dintre ele fiind Paula Herlo. De asemenea, potrivit site-ului Dăruiește viață, Paula Herlo a ocupat funcția de Președinte Onorific al Asociației cu același nume.

