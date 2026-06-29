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Cine transmite la TV finala Cupei Mondiale din 19 iulie. La ce oră începe confruntarea

De: Anca Lupescu 29/06/2026 | 08:20
Cine transmite la TV finala Cupei Mondiale din 19 iulie. La ce oră începe confruntarea
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Stadionul New York New Jersey a fost confirmat ca locul de desfășurare a finalei FIFA World Cup 2026, duminică, 19 iulie 2026. Programul complet al meciurilor pentru cea mai mare Cupă Mondială FIFA a fost publicat, oferind structura turneului de 104 meciuri, cu 48 de echipe, desfășurat în 16 orașe gazdă din trei țări – Canada, Mexic și Statele Unite. Iată cine transmite la TV finala Cupei Mondiale din 19 iulie.

Cine transmite la TV finala Cupei Mondiale din 19 iulie. Unde poți vedea meciul

Cupa Mondială 2026 este cel mai așteptat eveniment sportiv al anului, iar deși România nu s-a calificat la turneul final găzduit de Statele Unite, Canada și Mexic, competiția va fi transmisă și în România, pe TV.

Turneul final FIFA World Cup 2026 se desfășoară între 11 iunie și 19 iulie și este prima ediție cu 48 de echipe, distribuite în 16 orașe gazdă. Este programat pe o durată de cinci săptămâni și include 104 meciuri.

Finala Cupei Mondiale 2026 se joacă pe 19 iulie, pe New York New Jersey Stadium, stadionul desemnat pentru ultimul act al competiției.

În România, meciurile din faza grupelor sunt transmise de Antena 1 și Antena 3 CNN. Printre primele partide programate se numără Norvegia – Franța, de la ora 22:00, transmisă de Antena 1, și Senegal – Irak, de la ora 22:00, transmisă de Antena 3 CNN.

Pe baza aceluiași model de difuzare, finala din 19 iulie va fi de asemenea transmisă de unul dintre posturile care dețin drepturile TV pentru turneu, Antena 1 sau Antena 3 CNN, în funcție de grila de difuzare stabilită pentru fazele finale.

Interesul pentru competiție este ridicat la nivel global. De exemplu, cupa Mondială din 2022 a fost urmărită de aproximativ cinci miliarde de oameni pe toate platformele de difuzare (TV, streaming și digital), potrivit datelor FIFA. Pentru ediția din 2026 se estimează o audiență și mai mare, având în vedere extinderea numărului de echipe și durata competiției.

Tot ce trebuie să știi despre Cupa Mondială 2026

Cupa Mondială FIFA 2026 din Canada, Mexic și Statele Unite a început pe 11 iunie și se încheie cu finala de la East Rutherford pe 19 iulie.

Vezi mai jos toate detaliile meciurilor celor 16 echipe europene. Toate orele sunt în CEST (ora de vară a Europei Centrale).

Calificate în fazele eliminatorii

Bosnia și Herțegovina (Grupa B: locul 3)
Vineri 12 iunie: E 1-1 vs Canada (Toronto)
Joi 18 iunie: Î 1-4 vs Elveția (Los Angeles)
Miercuri 24 iunie: V 3-1 vs Qatar (Seattle)
Joi 2 iulie (șaisprezecimi): vs SUA (San Francisco, 02:00)

Franța (Grupa I)
Marți 16 iunie: V 3-1 vs Senegal (New York)
Luni 22 iunie: V 3-0 vs Irak (Philadelphia)
Vineri 26 iunie: vs Norvegia (Boston, 21:00)

Germania (câștigătoarea grupei E)
Duminică 14 iunie: V 7-1 vs Curaçao (Houston)
Sâmbătă 20 iunie: V 2-1 vs Côte d’Ivoire (Toronto)
Joi 25 iunie: Î 1-2 vs Ecuador (New York)
Luni 29 iunie (șaisprezecimi): TBC (Boston, 22:30)

Olanda (câștigătoarea grupei F)
Duminică 14 iunie: E 2-2 vs Japonia (Dallas)
Sâmbătă 20 iunie: V 5-1 vs Suedia (Houston)
Vineri 26 iunie: V 3-1 vs Tunisia (Kansas City)
Marți 30 iunie (șaisprezecimi): vs Maroc (Monterrey, 03:00)

Norvegia (Grupa I)
Miercuri 17 iunie: V 4-1 vs Irak (Boston)
Marți 23 iunie: V 3-2 vs Senegal (New York)
Vineri 26 iunie: vs Franța (Boston, 21:00)

Suedia (locul 3 în Grupa F)
Luni 15 iunie: V 5-1 vs Tunisia (Monterrey)
Sâmbătă 20 iunie: Î 1-5 vs Olanda (Houston)
Vineri 26 iunie: E 1-1 vs Japonia (Dallas)

Elveția (câștigătoarea grupei B)
Sâmbătă 13 iunie: E 1-1 vs Qatar (zona San Francisco Bay Area)
Joi 18 iunie: V 4-1 vs Bosnia și Herțegovina (Los Angeles)
Miercuri 24 iunie: V 2-1 vs Canada (Vancouver)
Vineri 3 iulie (șaisprezecimi): TBC (Vancouver, 05:00)

Palmaresul echipelor europene la Cupa Mondială

  • Austria – locul 3 (1954, cel mai bun rezultat)
  • Belgia – locul 3 (2018)
  • Bosnia și Herțegovina – faza grupelor (2014)
  • Croația – finală (2018)
  • Cehia – finală (1934, 1962, ca Cehoslovacia)
  • Anglia – campioană (1966)
  • Franța – campioană (1998, 2018)
  • Germania – campioană (1954, 1974, 1990, 2014)
  • Olanda – finală (1974, 1978, 2010)
  • Norvegia – optimile de finală (1938, 1998)
  • Portugalia – locul 3 (1966)
  • Scoția – faza grupelor (mai multe ediții)
  • Spania – campioană (2010)
  • Suedia – finală (1958)
  • Elveția – sferturi de finală (mai multe ediții)
  • Turcia – locul 3 (2002)

Echipe din grupa principală

Austria (Grupa J)
Miercuri 17 iunie: V 3-1 vs Iordania (zona San Francisco Bay Area)
Luni 22 iunie: Î 0-2 vs Argentina (Dallas)
Duminică 28 iunie: vs Algeria (Kansas City, 04:00)

Belgia (Grupa G)
Luni 15 iunie: E 1-1 vs Egipt (Seattle)
Duminică 21 iunie: E 0-0 vs Iran
Sâmbătă 27 iunie: vs Noua Zeelandă (Vancouver, 05:00)

Croația (Grupa L)
Miercuri 17 iunie: Î 2-4 vs Anglia (Dallas)
Miercuri 24 iunie: V 1-0 vs Panama (Toronto)
Sâmbătă 27 iunie: vs Ghana (Philadelphia, 23:00)

Anglia (Grupa L)
Miercuri 17 iunie: V 4-2 vs Croația (Dallas)
Marți 23 iunie: E 0-0 vs Ghana (Boston)
Sâmbătă 27 iunie: vs Panama (New York, 23:00)

Portugalia (Grupa K)
Miercuri 17 iunie: E 1-1 vs RD Congo (Houston)
Marți 23 iunie: V 5-0 vs Uzbekistan (Houston)
Duminică 28 iunie: vs Columbia (Miami, 01:30)

Scoția (locul 3 în Grupa C)
Duminică 14 iunie: V 1-0 vs Haiti (Boston)
Sâmbătă 20 iunie: Î 0-1 vs Maroc (Boston)
Joi 25 iunie: Î 0-3 vs Brazilia (Miami)

Spania (Grupa H)
Luni 15 iunie: E 0-0 vs Capul Verde (Atlanta)
Duminică 21 iunie: V 4-0 vs Arabia Saudită (Atlanta)
Sâmbătă 27 iunie: vs Uruguay (Guadalajara, 02:00)

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