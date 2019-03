Cine va veni în locul Simonei Gherghe la cârma emisiunii ”Acces Direct”: ”Este fată, este blondă și…”

Astăzi, 15 martie 2019, Simona Gherghe va intra în concediu prenatal. Iar toți fanii așteaptă cu sufletul la gură să vadă cine o va înlocui pe prezentatoare la cârma emisiunii ”Acces Direct”.

Se știe de ceva vreme că astăzi, Simona Gherghe va prezenta pentru ultima dată “Acces Direct” înainte să devină mămică pentru a doua oară. Ei bine, toți fanii așteaptă cu nerăbdare să afle cine o va înlocui pe prezentatoarea TV. Și dacă în trecut, Simona Gherghe a fost înlocuită de Mirela Vaida, Mara Bănică, Dan Capatos și Mihai Morar… acum, este vorba despre o altă persoană! (CITEȘTE ȘI: FABULOS! CUM A REACȚIONAT SIMONA GHERGHE CÂND A FOST CONFUNDATĂ CU ALESSANDRA STOICESCU)

Cel puțin așa a dat de înțeles Simona Gherghe în timpul emisiunii. Prezentatoarea TV vrea totuși să mențină misterul până la sfârșitul emisiunii, dar a dat totuși mici detalii curioșilor.

„Am zis că o să fie cu emoții, că este ultima mea emisiune. Cred că în ultimele săptămâni, cea mai frecventă întrebare pe care am auzit-o nu a fost cea cu câte luni mai ai, dar cea cu cine în locul tău. Chiar n-am știut până ieri, alaltăieri. Am zis eu că este cel mai bine păstrat secret din țara asta. Veți ști și voi, dar vreau să facem o ghicitoare până la sfârșitul emisiunii. Este fată, este blondă și nu vă zic mai multe. Ce nu știe viitoarea prezentatoare este că în curând cred că va fi însărcinată. Dacă e să judecăm după ce s-a întâmplat cu Mirela care mi-a ținut mie locul, apoi a rămas ea însărcinată, apoi m-am întors eu și am rămas iar însărcinată.”, a spus Simona Gherghe la Acces Direct.

Simona Gherghe, îngrozită de situația în care s-a aflat Andreea Bălan

Simona Gherghe a fost îngrozită atunci când ce a auzit de momentul de cumpănă pe care l-a traversat Andreea Bălan chiar în timp ce își aducea pe lume cea de-a doua fetiță. Totuși, moderatoarea emisiunii “Acces Direct” își păstrează optimismul pentru că ceea ce a pățit cunoscuta cântăreață se întâmplă extrem de rar. (VEZI ȘI: PRIMA IMAGINE CU ANDREEA BĂLAN ȘI FETIȚA EI CLARA MARIA! ABIA AZI ȘI-A VĂZUT MICUȚA PENTRU CARE ERA SĂ MOARĂ)

“Eu sunt într-o situaţie mai delicată. Pe mine m-a afectat foarte tare ştirea cu Andreea. Peste două luni o să trec printr-o operaţie de cezariană, în cazul meu e clar indicaţie medicală. Cred că fiecare femeie care este în situaţia mea şi a auzit ce i s-a întâmplat Andreei stă cu sufletul strâns. Chiar dacă este un caz cu totul şi cu totul rar, e un caz la 80.000”, a mărturisit Simona Gherghe în cadrul emisiunii “Acces Direct”.