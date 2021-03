Ciprian Silași a devenit tătic pentru a doua oară! Primele declarații ale fostului concurent de la Exatlon

Ciprian Silași a devenit tătic pentru a doua oară și este în culmea fericirii. Iubita lui, Manuela, a adus pe lume un băiețel perfect sănătos.

Ciprian și Manuela s-au cunoscut la un festival și de atunci au rămas împreună. Cei doi formează un cuplu deaproape doi ani, iar acum au devenit părinții unui băiețel. În timp ce pentru Manuela este prima experiență de acest gen, Ciprian mai are un copil de zece ani dintr-o relație anterioară.

Manuela a ales să nască natural. Atât ea, cât și copilul sunt sănătoși și totul a decurs cum nu se poate mai bine. Iar Ciprian a oferit și primele declarații după ce a devenit tătic pentru a doua oară.

”La prima naștere am avut ocazia și plăcerea să asist la naștere, am și filmat momentul. Prima data a fost cu impact emoțional mai mare, că nu aveam experiență. Acum, la al doilea, deja… A născut la o clinică privată, aici la Cluj. Nu știu cât durează recuperarea ei, că a vrut să nască natural. A avut parte de o naștere ușoară, am dus-o la clinică la ora 3.00 și un pic, apoi am venit acasă, era deja vreo 5.00 și m-a sunat să-l văd pe ăsta mic. Nu am plâns de emoții”, a spus Ciprian Silași la Antena Stars.

S-au gândit la un nume

La nume, cei doi spun că s-au gândit, în special Ciprian. „Eu sunt pe principiul, ori vrei ca mine, ori ca mine. Nu știu de ce mi s-a părut interesant numele Achim”, mărturisea fostul concurent de la Extalon pentru Kanal D, în urmă cu ceva timp.

El a ales să îi spună celuilalt fiu, Mladin, că va mai avea un frățior… prin intermediul unor jocuri.

”Am început să îi insuflu ideea de a avea un frățior și să nu fie brutal. E o schimbare pentru el. I-am insuflat dorința de a avea un frate. Mă vedea la soră-mea că vorbesc cu ea pe telefon, îi vedea numele și când s-au întâlnit a și zis că o știe că vorbesc cu ea la telefon”, a mai spus fostul concurent.