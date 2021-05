City merge în premieră în finala Champions League: „Sunt foarte mândru!”

Manchester City s-a calificat în premieră în finala Ligii Campionilor după ce a câștigat cu 2-0 (1-0) manșa retur de pe „Etihad” cu PSG, „cetățenii” câștigând și în tur cu 2-1. Pe teren propriu, City a controlat cu autoritate ostilitățile impunându-se prin „dubla” algerianului Riyad Mahrez (min.11, 63).

„Această finală validează munca din aceşti ultimi patru ani. Liga Campionilor este cea mai dificilă competiţie, iar calificarea în finală a fost cel mai greu lucru de atins pentru noi. Am eliminat o echipă care reuşise să le învingă în tururile anterioare pe FC Barcelona şi Bayern Munchen. Am suferit mult, dar am jucat mai bine în partea secundă şi este o victorie foarte importantă pentru noi. Sunt foarte mândru. Primul meu gând a fost pentru cei care n-au putut juca astăzi. Toată lumea şi-a adus contribuţia la această Ligă a Campionilor. Acum este momentul să ne bucurăm. Avem trei săptămâni să ne pregătim pentru finală”, a declarat Pep Guardiola la finalul meciului.

În finala programată pe 29 mai, de la Istanbul, Manchester City o va înfrunta pe Chelsea sau Real Madrid, returul dintre cele două având loc miercuri seară de la ora 22:00. În tur, cele două au terminat nedecis, scor 1-1.