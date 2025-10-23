Claudia Cream, atac la Ionuț Ghenu: „Dacă divorțează Lora de el, tot ‘fosta lui Dan Badea’ rămâne”

Claudia Pavel, cunoscută publicului sub numele de Cream, a fost invitată în cel mai recent episod al emisiunii „La bine și la roast” de la Pro TV, unde a adus o doză serioasă de umor. Cântăreața a intrat rapid în spiritul show-ului și, după ce a făcut glume la adresa lui CRBL, și-a îndreptat atenția către ceilalți invitați. Printre aceștia se afla și Ionuț Ghenu, soțul Lorei, care nu a fost menajat deloc, lansând una dintre cele mai savuroase replici ale serii.

Claudia Pavel a făcut deliciul emisiunii „La bine și la roast”, difuzat la Pro TV. Artista a demonstrat că are nu doar voce, ci și un simț al umorului aparte, reușind să stârnească hohote de râs în platou cu replicile ei. Deși „victima” ediției a fost CRBL, ea nu s-a limitat doar la el și i-a luat la roast și pe ceilalți invitați ai serii, cu glume haioase care au făcut deliciul publicului.

Claudia Cream, atac la adresa lui Ionuț Ghenu

Momentul cel mai comentat a fost cel în care cântăreața a făcut o glumă despre Ionuț Ghenu, actualul soț al Lorei, amintind de mariajul acesteia cu Dan Badea, îndrăgitul comediant.

„A venit aici în speranța că își mai dau seama câteva rătăcite că se descurcă și fără bărbat în viață. Dacă divorțează Lora de el, tot ‘fosta lui Dan Badea’ rămâne”, i-a spus Claudia Cream lui Iouuț Ghenu.

Gluma a făcut referire la trecutul sentimental al Lorei. Înainte de relația cu Ionuț Ghenu, cântăreața a fost căsătorită timp de doi ani cu Dan Badea, între anii 2012 și 2014. După divorț, aceasta și-a găsit echilibrul alături de actualul ei soț, cu care are formează un cuplu solid din 2014. Cei doi s-au căsătorit religios în 2024, după nouă ani de relație, într-un cadru de poveste.

La rândul său, Dan Badea și-a refăcut viața în 2015, când a cunoscut-o pe Mădălina Badea, cea care i-a devenit soție în 2017. Cei doi au împreună un băiețel, pe nume Arias și se implică în creșterea și educația lui.

