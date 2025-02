Claudia Pătrășcanu, detalii despre procesele cu familia Bădălău: “S-au spus atâtea lucruri urate, au vrut să mă denigreze să nu pot să mai fac bani”

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Claudia Pătrășcanu vorbește despre noua sa piesă, ”Te iubesc”, relația cu cei doi copii, dar și tensiunile dintre ea și familia fostului soț, Gabi Bădălău. Deși s-au iubit cândva, acum Claudia și afaceristul par să nu mai ajungă niciodată la un consens. Chiar și așa, cântăreața rămâne optimistă și își găsește refugiul în credință.

Claudia Pătrășcanu dezvăluie cum își crește și educă singură cei doi copii, la Constanța, cum le explică acestora situația dintre ea și Gabi Bădălău, dar și ce fel de soacră și-a propus să fie pentru nurorile sale, în viitorul îndepărtat. După atâtea vorbe grele, procese și scandaluri cu fosta soacră, Rodica, artista este decisă să devină o soacră exemplară, care să nu se implice deloc în casele fiilor ei.

”Aș vrea să fiu o mamă bună, un om bun și să fiu alături de ei când au nevoie de mine. Nu să mă bag în casa lor. Îmi doresc să am parte de nurori faine care să-mi iubească băieții, dar depinde doar de ei. Îmi doresc să trăiesc momentul de soacră, dar clar voi sta cât mai departe de relațiile lor. Nu aș vrea să trăiască ce am trecut eu. Nicio femeie nu merită să sufere nici din cauza unui bărbat, nici din cauza socrilor.

Cel mai bine este să nu te bagi, pentru că niciodată nu știi ce se va întâmpla. Oamenii aceia au copii, poate se vor împăca, vor fi prieteni, orice se poate întâmpla. Nu te bagi! Eu asta știu! Nu te bagi în familia nimănui! Mi-aș dori să fie bărbați adevărați, să-și iubească soția și copii. Le bag de acum în cap, pentru că copiii au memorie foarte bună. Mi-aș dori să își aleagă omul potrivit, pentru că atunci treci cu el și prin vânt, și prin ploaie”, a declarat cântăreța, în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV.

În ceea ce privește procesele cu familia fostului soț prin care trece deja de ani buni, Claudia Pătrășcanu spune că alege să rămână optimistă în fața piedicilor puse și că se bazează, ca de fiecare dată, pe ajutorul lui Dumnezeu. Chiar dacă a întâmpinat nenumărate piedici de tot felul, artista

”Sunt termene lungi, anii au trecut. Totul depinde de copii. Vreau să am mai multă grijă de mine, e foarte importantă sănătatea mea ca mama. Vreau să fiu lângă ei. Cât despre partea cealaltă, nici nu mă mai interesează! Mi-au făcut atât de mult rău încât tot răul mi s-a întors în bine. Am avut acoperirea Maicii Domnului și pe domnul nostru Iisus Hristos. Ei m-au acoperit. Am crezut că o să-mi fie bine și îmi e bine. (…)

S-a terminat procesul cu fosta soacră, mai avem doar unul acum, se va duce și acela. Voi nu vedeți că eu n-am avut alte procese cu alți oameni decât cu ei?! Eu sunt un om bun, spun eu. Mama a știut ce educație să-mi dea. Eu sunt iubită de comunitatea mea, sunt un om natural, respect pe toată lumea. Nu-mi place să fac rău, pentru că răul se întoarce. S-au spus atâtea lucruri urâte despre mine și tot venite din partea cealaltă, ca să mă denigreze, să nu pot să mai fac bani, să nu mai am evenimente, să mi se ia copiii”, a adăugat cântăreața.

