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Claudia Puican, declarații despre al doilea copil, la un an de când a născut: „Sunt îngrijorată”

De: Irina Vlad 30/06/2026 | 14:38
Claudia Puican, declarații despre al doilea copil, la un an de când a născut: „Sunt îngrijorată”
Claudia Puican și Armin Nicoară/ sursă foto: social media
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A trecut un an de când Armin Nicoară și Claudia Puican au devenit părinți. După nenumărate încercări eșuate, cei doi și-au văzut visul devenit realitate. Artista a vorbit recent despre viitoare sarcină, dar și motivul pentru care nu are de gând să mai rămână gravidă. 

Claudia Puican și Armin Nicoară s-au chinuit mulți ani să devină părinți. Din cauza problemelor de sănătate ale artistului din cauza diabetului, o sarcină pe cale naturală a fost imposibilă, însă nu și-au pierdut nicio clipă speranța.

Claudia Puican: „Am avut o experiență urâtă cu nașterea”

Cei doi au mers inclusiv la medici renumiți din străinătate, iar în cele din urmă au decis să opteze petru fertilizare in vitro (FIV). În urmă cu mai bine de un an, soția lui Armin Nicoară a reușit să rămână însărcinată, veste care a fost primită cu mare bucurie de întreaga familie.

Amir Efrem a fost botezat. Sursa foto: Instagram

După venirea pe lume a băiețelului lor, Amir Efrem, în primăvara anului 2025, viața Claudiei Puican s-a schimbat radical. Atât perioada sarcinii, care nu a fost ușoară, nașterea, despre care a mărturisit că a fost complicată, și schimbarea rutinei din toate punctele de vedere, toate au contribuit la o decizie pe care a luat-o acum. Deși Armin Nicoară și-ar dori o familie numeroasă, artista a declarat că nu își mai dorește alt copil.

„Nu îmi mai doresc, deocamdată, pentru că, în activitate mea, mi-a fost un pic mai greu să… nu știu, să alăptez, să-l iau după mine, să am grijă de el și îmi stă capul non-stop la Amir. Adică, non-stop sunt îngrijorată. Acum, sincer, nu sunt pregătită, numai ce a trecut un an, are și el un an și nu sunt pregătită pentru al doilea copil.

Pur și simplu am fost prea stresată anul ăsta cu drumurile, alăptatul, cu cântările, cu urcă scările, coboară, cu pompele de sâni după mine, deci a fost ceva rău. Nu a fost ceva ușor, să zic așa. Am avut și o experiență urâtă, cu nașterea, și, sincer, nu sunt pregătită pentru al doilea copil”, a spus Claudia Puican pe o rețea de socializare.

Afacerea cu care Claudia Puican vrea să dea lovitura. A investit o avere ca să-și îndeplinească visul: “Avem clienți și merge foarte bine!”

Motivul pentru care Armin Nicoară pleacă în vacanță fără Claudia. Explicația este uluitoare

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