Afacerea cu care Claudia Puican vrea să dea lovitura. A investit o avere ca să-și îndeplinească visul: “Avem clienți și merge foarte bine!”

Claudia Puican a luat o decizie surprinzătoare și a intrat în lumea afacerilor dintr-un motiv pe care multe femei îl vor înțelege imediat. Artista a dezvăluit pentru CANCAN.RO motivele care au determinat-o să își deschidă propriul business.

Viața Claudiei Puican s-a schimbat radical în ultimii ani. Artista trăiește o poveste de dragoste alături de celebrul saxofonist, Armin Nicoară, iar de mai bine de un an au devenit părinții unui băiețel care le-a adus multă bucurie în viață. Cei doi și-au organizat viața financiară încă dinainte de căsătorie și au ales să semneze un contract prenupțial pentru a evita orice neclarități legate de bunurile acumulate înainte și după căsătorie. Însă, dincolo de rolul de soție, mamă și artistă, aceasta a simțit că a venit momentul să își îndeplinească și un vis personal, dar și încă un venit financiar propriu.

Motivul pentru care Claudia Puican și-a deschis salon

În urmă cu aproximativ două luni, Claudia Puican a inaugurat un salon de înfrumusețare în Timișoara și pare să se bucure deja de un real succes. Vedeta a mărturisit pentru CANCAN.RO că ideea a pornit din propriile experiențe mai puțin plăcute trăite în diferite saloane.

Cunoscută pentru atenția pe care o acordă imaginii sale, soția lui Armin Nicoară spune că, deși a apelat la numeroase saloane pentru servicii de păr, manichiură și machiaj, de cele mai multe ori pleca nemulțumită.

Salonul nu este deschis de foarte mult timp, doar de vreo 2 luni, dar avem clienți și merge chiar foarte, foarte bine și tot timpul sunt și eu prezentă la salon. Am deschis salonul pentru că, eu, în principiu, mergeam la foarte multe saloane și tot timpul aveam nevoie de servicii de păr, de unghii, de make-up, în special. Și mereu parcă nu eram mulțumită și parcă nu erau pe „filmul meu”, a declarat Claudia Puican.

Claudia Puican: „Am avut experiențe neplăcute”

Din dorința de a crea locul pe care ea însăși și-ar fi dorit să îl găsească atunci când mergea la salon, artista a pus bazele unui concept în care calitatea serviciilor și atenția la detalii sunt prioritare.

Vedeta și-a imaginat un spațiu în care clientele să poată beneficia de toate serviciile de înfrumusețare într-un singur loc, fără să fie nevoite să alerge dintr-un salon în altul. Mai mult, aceasta a fost implicată personal în alegerea produselor și a specialiștilor cu care lucrează.

Am făcut acest salon din punctul de vedere al tuturor femeilor care își doresc, atunci când merg într-un salon și dau un bănuț să fie rezonabil prețul pentru că asta contează, și să aibă raport, calitate, preț. Eu mi-am dorit foarte mult ca atunci când mă duc la un salon să pot să-mi fac totul. Am ales cu specialiștii produse foarte bune pentru că am avut experiențe neplăcute la viața mea în alte locuri. Sunt foarte atentă la detalii și tot timpul le atrag atenția angajatelor mele, a declarat artista pentru CANCAN.RO

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