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Claudiu Duică rupe tăcerea în scandalul animalelor exotice. Ce le-a spus anchetatorilor: „Am toate actele în regulă”

De: Simona Vlad 22/06/2026 | 23:09
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Claudiu Duică, unul dintre numele apărute în ancheta privind deținerea unor animale exotice, a vorbit la Dan Capatos Show. După ce a fost audiat de procurori, acesta ne-a spus că toate animalele aflate în grija sa provin legal și sunt deținute prin intermediul unei fundații. Mai mult, Duică a declarat că salvează animale abandonate sau rănite și respinge acuzațiile care planează asupra sa. Vezi totul pe CANCAN.ro!

Ancheta privind animalele exotice continuă să genereze controverse. În timp ce procurorii verifică modul în care au fost deținute și transferate anumite exemplare, Claudiu Duică susține că întreaga activitate este una transparentă și legală. La Dan Capatos Show, acesta a explicat cum au ajuns animalele în custodia fundației pe care o reprezintă. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eu am o fundație pentru ocrotirea animalelor sălbatice. Ăștia nu știu ce e fundația. Toată lumea care găsește un animal rănit îl aduce la mine. Ne aduce poliția animale. Iepuri, papagali, mulți am găsit la poartă, într-o cutie de lemn. Au venit dimineața și au găsit doi pui de urs. Am lei din 2011. Dacă scrie la fundație că surplusul de animale de la grădinile zoologice poate fi preluat, să le ia fundația. Nu cred că a deranjat pe nimeni animalele mele.”

Mai mult, acesta susține că procurorii l-au întrebat despre presupuse fapte de contrabandă, acuzații pe care le consideră nefondate. Potrivit declarațiilor sale, toate animalele sunt înregistrate și deținute conform prevederilor legale.

„Păi nu știu. Dar auziți? Contrabandă? Prostii toate astea. Bineînțeles că am toate actele în regulă.”

Claudiu Duică a explicat și cum au ajuns primii lei în grija sa. Acesta spune că animalele au fost preluate de la grădini zoologice care nu le mai puteau întreține corespunzător.

„De la grădina zoologică din Onești am luat primii lei acum 15 ani. Un leu m-a costat 180 de milioane să-l tratez. Este o fundație care se ocupă de îngrijirea animalelor sălbatice și domestice. Eu salvez animale împușcate.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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