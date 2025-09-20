Cocuța ex-Asia Express a reușit să slăbească, după ce s-a îngrășat în pandemie. Cum arată acum

Cocuța, dansatoarea cunoscută publicului și datorită participării la „Asia Express”, a trecut printr-o transformare impresionantă. Dacă în perioada pandemiei a acumulat câteva kilograme, acum artista se bucură de o siluetă de invidiat, cu un abdomen perfect tonifiat, care a atras imediat atenția fanilor din mediul online.

Dansatoarea și partenera lui Bogdan Boantă, a impresionat recent cu o schimbare vizibilă de look. Cocuța și-a recăpătat silueta, după ce în timpul pandemiei s-a îngrășat mai multe kilograme și a atras atenția fanilor cu un abdomen perfect tonifiat, pe care l-a arătat cu încredere pe rețelele sociale.

Acum, imaginile cu trupul ei lucrat la sală sunt tot mai dese, fiind mândră de modul în care arată. Ultima ei postare a adunat rapid zeci de comentarii, admiratorii remarcând transformarea spectaculoasă. Cocuța a explicat că nu a urmat nicio dietă drastică și niciun program special, ci a revenit treptat la un stil de viață activ și echilibrat.

Cum a reușit Cocuța să slăbească

Cocuța a adăugat că dansul a jucat un rol important în procesul de revenire, dar și atenția acordată alimentației. A început să mănânce mai corect, evitând mesele târzii și stabilindu-și ultima masă în jurul orei 18:00-19:00. Deși recunoaște că programul de artist o face să se doarmă foarte târziu, în jurul orei 1-2 noaptea, a reușit să-și creeze o disciplină care să îi mențină energia și forma fizică.

„Nu am făcut nimic special. Îngrășatul meu s-a produs în perioada de pandemie, atunci când am întrerupt complet orice fel de activitate fizică, după o viață, practic. Atunci s-au depus kilogramele și acum am început să scap de ele. Nu pot spune că m-am chinuit foarte tare, doar am intrat în ritmul normal. Am început să dansez mai mult, am început să mănânc cât mai corect, cât se poate. Încerc să nu mai mănânc seara, ultima masă o am pe la 6-7 seara. Bine, eu mă și culc foarte târziu. Pentru că sunt artist, pasăre de noapte, și mă culc în jur de 1-2 noaptea, am grijă să mănânc pe la ora 18:00-19:00”, a declarat Cocuța pentru Spynews.ro.

