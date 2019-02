Codin Maticiuc, prima reacție după ce a fost acuzat că trăiește din banii părinților: ”Normal că fără banii ăia eram zero”

Codin Maticiuc este genul de vedetă care nu numai că incită fanii, prin tot ceea ce face, dar este și provocat de aceștia. Toată lumea știe că Maticiuc nu va uita provocările și, la un moment dat, va oferi un răspuns… spumos. Iar replicile sale sunt, de fiecare dată, așteptate cu mare nerăbdare.

Așa s-a întâmplat și acum. Codin a fost luat la rost de un vizitator virtual, acesta acuzându-l public că trăiește din banii tatălui său. Evident, acuzația nu l-a pus în dificultate pe Codin Maticiuc, iar vedeta a ținut neapărat să răspundă în stilu-i caracteristic. Vedeta nu a constestat acuzația, ba chiar a și recunoscut că fără banii tatălui său ar fi fost ”zero” fiindcă nu i-au plăcut ”nici școala și nici munca”.

”Păi bravo, mă. Normal că fără banii ăia eram zero. Nu mi-au plăcut nici şcoala şi nici munca. Continui să fac tot felul de chestii cu ei. De ce. Tu cum ai fi procedat?”, a scris Codin Maticiuc.

Codin Maticiuc despre mama copilului său:”Mama copilului meu are același set de valori ca și mine”

„Mama copilului meu este o tipă pe care eu o consider foarte potrivită să fie mama copilului meu. Acest lucru pentru mine e foarte important. Pentru mine e important că ea are același set de valori ca și mine, este o femeie în regulă și așa mai departe. Pentru mine lucrurile sunt foarte, foarte importante. Există un numitor comun între noi doi și asta contează.

Noi am trăit la un moment dat o chestie, o poveste de dragoste frumoasă care a început cu mai mulți ani în urmă. Eu sunt ușor de cucerit, vă spun cinstit. Dacă îmi arată un picior, o gambă, mă ia capul imediat. Nu a fost greu să mă cucerească. Eu mi-am dorit foarte mult un copil, dar așa că… de câte ori am planificat, am încercat ceva, nu a ieșit și a venit așa din senin. Pur și simplu nu a fost o planificare, un stil cu calendarul. Nu, nu a fost planificat. Dar, când e să vină, vine”, a declarat Codin Maticiuc.

