Codruța a dat lovitura după divorțul de Valentin Sanfira: „Așa-mi cântă inima acum”

După divorțul de Valentin Sanfira, Codruța Filip s-a concentrat tot mai mult pe cariera sa artistică, lansând piese noi și implicându-se activ în proiecte televizate. Artista le-a transmis recent un mesaj fanilor, mărturisind că aprecierea lor îi oferă motivația de a merge mai departe.

Codruța Filip traversează o perioadă de schimbări importante în viața personală, după despărțirea de Valentin Sanfira. După opt ani de relație și patru ani de căsnicie, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate, semnând actele de divorț pe 2 martie. La scurt timp după acest moment, artista și-a concentrat atenția asupra carierei muzicale, alegând să transforme emoțiile trăite în inspirație pentru noile proiecte.

Ce a spus Codruța Filip

Cântăreața a revenit rapid în atenția publicului cu o piesă nouă, care a fost primită cu entuziasm de fani și a ajuns în topul preferințelor acestora. Vizibil emoționată de reacțiile primite, Codruța Filip le-a mulțumit urmăritorilor pentru susținere și pentru mesajele numeroase care i-au oferit energie pozitivă.

Artista a vorbit și despre competiția „Desafío”, unde, deși a pierdut recent la limită, rămâne optimistă și îi încurajează pe fani să o urmărească în continuare.

În ciuda momentelor dificile din plan personal, Codruța Filip pare mai determinată ca niciodată să meargă mai departe și să-și urmeze pasiunea. Artista a lăsat să se înțeleagă că muzica este refugiul ei în această perioadă, iar fiecare mesaj primit de la cei care o apreciază îi oferă puterea de a continua.

„Dragilor, vă mulțumesc din toată inima pentru toate mesajele frumoase, pentru reacțiile faine pe care le-am primit vis-a-vis de piesa lansată ieri. Este deja pe locul șase, dacă nu mă înșel în topul susținerii, ceea ce este extraordinar. Și mă simt onorată să primesc dragostea voastră.

Mă bucur că vă place. Este din suflet și așa cum am spus și în mesajul postat ieri, așa îmi cânt inima acum.

Totodată vreau să vă mulțumesc și pentru susținerea din cadrul competiției Desafio. Astăzi a fost o nouă ediție, un nou episod. Am pierdut, din păcate, la limită.

Dar eu vă invit să urmăriți și în seara asta, pentru că avem o luptă de salvare. Și mai avem ceva, dar trebuie să urmăriți desafiul ca să vedeți despre ce e vorba. Și poate, deși n-am reușit să răspund fiecăruia în parte, pentru că sunt foarte multe mesaje, să știți că ele mă emoționează și le citesc și mă încarcă cu foarte, foarte multă energie pozitivă.

Mă ajută enorm și le apreciez foarte, foarte tare și, ce să vă spun, să fiți fericiți și să faceți ceea ce vă bucură în viață mereu. Vă îmbrățișez!”, a spus Codruța Filip pe rețelele de socializare.

