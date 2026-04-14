Cu cine s-a pozat Codruța Filip de Paște, după ce Valentin Sanfira a fost cu noua iubită în vacanță. Artista e toată numai un zâmbet!

După despărțirea de Codruța Filip, Valentin Sanfira pare că și-a refăcut deja viața. Artistul a deschis un nou capitol în plan sentimental, afișându-se alături de o altă femeie, departe de lumina reflectoarelor și ochii curioșilor. De partea cealaltă, fosta sa parteneră a ales o abordare complet diferită după divorț. Cei doi traversează o perioadă distinctă din punct de vedere emoțional.

După apariția imaginilor cu artistul și posibila sa nouă iubită, reacția fostei soții a fost una cu totul surprinzătoare. Ea a lansat o piesă prin care își exprimă trăirile și durerea. Mai mult decât atât, melodia poartă și un titlu sugestiv: „De ce lumea se desparte?”.

Cu cine s-a postat Codruța Filip

Cântăreața nu a ezitat prea mult și, la scurt timp după ce Valentin Sanfira fost surprins în compania altei femei, a postat și ea o imagine alături de cineva drag. Vedeta a publicat o fotografie emoționantă cu părinții săi, alături de care a petrecut sărbătorile pascale.

Fanii cântăreței au reacționat imediat în secțiunea de comentarii, complimentându-i familia și urându-i acesteia multă putere să treacă peste această perioadă dificilă din viața ei.

Pe strada lui Valentin Sanfira a răsărit soarele după divorț

Artistul a avut și el o reacție pe rețelele de socializare. Cântărețul a publicat o fotografie cu un pahar de cafea, pe o plajă exotică din vacanță, unde a atașat ca muzică de fundal melodia lui Feli, „Binecuvântare e când răsare soarele”, alegând următoarele versuri:

„Cât timp trăiești n-ai cum să pierzi/ Binecuvântare e când răsare soarele / Du în lume visele cât te țin picioarele / Lumea-i bună și rea, tu mergi pe calea ta”.

