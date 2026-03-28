Codruța nu e singura! Blestemul conjugal al reality show-urilor: 5 vedete care au divorțat când s-au întors în România

Fenomenul reality show-urilor continuă să fascineze publicul din România, însă dincolo de audiențe și momente spectaculoase, tot mai multe povești personale ale vedetelor implicate ajung să capete turnuri neașteptate. În ultimele luni, s-a conturat un tipar tot mai vizibil: relațiile unor cupluri cunoscute par să fie profund afectate după participarea la competiții televizate intense, în care presiunea emoțională și expunerea constantă își spun cuvântul.

Cel mai recent exemplu este cel al Codruței și al lui Valentin Sanfira, a căror despărțire a venit la scurt timp după revenirea artistei din cadrul emisiunii „Desafío”. Relația lor, urmărită atent de public, părea stabilă înainte de participare, însă experiența competițională pare să fi schimbat dinamica dintre cei doi. Programul solicitant, izolarea și provocările constante pot crea contexte în care tensiunile latente devin imposibil de ignorat.

Blestemul conjugal al reality show-urilor

Un alt caz intens discutat este cel al lui Cătălin Bordea și al Liviei, relația lor încheindu-se după participarea comediantului la „America Express”. Experiența unei competiții de anduranță, desfășurată într-un ritm alert și în condiții dificile, poate amplifica distanțarea emoțională, mai ales atunci când unul dintre parteneri este expus direct acestor provocări, iar celălalt rămâne în afara contextului.

Lista despărțirilor asociate reality show-urilor este completată de mai multe cupluri care au participat la „Power Couple”, un format ce testează relațiile dincolo de aparențe. Daiana Anghel și Sorin Gonțea, după o relație de aproximativ zece ani, au decis să meargă pe drumuri separate.

Un alt cuplu care a atras atenția este cel format din CRBL și Elena Vîșcu. După 16 ani de căsnicie, decizia de separare a venit ca o surpriză majoră. După Power Couple se pare că și aceștia au decis să meargă pe drumuri separate.

În aceeași categorie intră și Lino Golden și Delia Salchievici, un cuplu tânăr care părea să aibă toate premisele unei relații de durată. Căsătoriți în primăvara anului 2024, cei doi au ajuns la divorț exact un an mai târziu, după participarea la „Power Couple”.

CITEȘTE ȘI: Valentin Sanfira a aflat din CANCAN.RO că soția l-a părăsit: „Eu de ce nu știam?!”

ACCESEAZĂ ȘI: Au divorțat după Desafio! Codruța Filip, primele declarații despre despărțirea de Valentin Sanfira